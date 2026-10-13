Ex-Malhação se manifesta após desmaiar em live: ‘Ultrapassei limites’

O ator Alexandre Slaviero utilizou suas redes sociais para afirmar estar bem depois de desmaiar durante uma live no TikTok. Em um comunicado publicado no último domingo, 11, o ex-galã de Malhação afirmou que o episódio foi resultado de um excesso de transmissões ao vivo, que estariam feitas para divulgar seu livro.

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“Passando aqui para tranquilizar vocês e agradecer por todo o carinho e preocupação. Comecei a fazer as lives com o objetivo de divulgar meu livro: O Simples é Tudo. Mas a recepção foi tão bonita, que, quando percebi, já estava fazendo lives de cinco, seis, sete e até oito horas ininterruptas, muitas vezes mais de uma por dia”, disse o artista, conhecido pelo papel como Kiko no folhetim adolescente.

A rotina intensa acabou resultando em um desgaste acumulado. “Acabei ultrapassando meus limites, dormindo pouco, me alimentando de forma inadequada e não dando ao meu corpo o descanso necessário”, disse. “O corpo, uma hora, cobra a conta”, completou.

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Slaviero foi encaminhado ao hospital após o incidente e segue em processo de recuperação. “Obrigado de coração por cada mensagem. A gente se vê em breve. Logo estarei de volta”, escreveu.