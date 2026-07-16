Ex-Malhação, filha de Renato Machado se despede do pai com homenagem tocante

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Maria Eduarda Machado, atriz e filha do lendário jornalista Renato Machado, expressa sua dor e admiração pela vida e legado do pai, falecido aos 83 anos. Ela celebra a brilhante carreira de 40 anos na Globo e a alegria de Renato ter conhecido a neta Serena, evidenciando o amor familiar e a herança de carisma.

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A morte do jornalista Renato Machado, de 83 anos, nesta quinta-feira, 16, gerou grande comoção entre amigos, familiares e fãs do histórico jornalista da Globo. Sua filha, Maria Eduarda Machado, que protagonizou a novela Malhação em 2007, lamentou o falecimento do pai em publicação compartilhada nas redes sociais.

“Me despeço celebrando tudo o que você construiu”, escreveu a atriz. “40 anos trabalhando no lugar que você amava, vivendo em casas que você sempre decorou com maestria. Deu tempo de viver cada segundo. E até de conhecer sua neta, que sempre viverá sabendo que teve o avô mais lorde que existiu”, completou.

Duda Machado foi protagonista na novela teen Malhação em 2007. Em Malhação Múltipla Escolha, ela viveu o papel de Cecília, jovem responsável que agia como o ponto de equilíbrio de uma família caótica. À época, ela contracenou com Klébber Toledo, que interpretou Mateus, amigo de infância pelo qual a mocinha era apaixonada.

Formada pela Escola de Arte Dramática da USP, ela atua no teatro e trabalha como locutora, professora de teatro bilíngue e roteirista. Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhava frequentemente registros ao lado do pai. No aniversário de 81 anos do jornalista, ela publicou uma homenagem: “Meu pai gosta de contar causos; gosta de tomar bons vinhos; falar línguas; viajar. Meu pai tem carisma, sempre teve. Amo ouvir ele falar”, escreveu na ocasião.

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Mãe de Serena, de nove meses, Duda é casada com o diretor e roteirista Alexis Müller. Quando a filha do casal completou dois meses, ela publicou no perfil: “Que emoção ter vovó, Monica Morel, e vovô, Renato Machado, construindo junto conosco”.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Duda Machado (@m.eduardamachado)

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