Ex-Malhação expõe decisão de trocar carreira artística por CLT

Alice Milagres, conhecida por interpretar Maria Alice na novela Malhação: Sonhos, revelou ter desistido da carreira como atriz após não conseguir mais trabalhos no ramo e retornou a um emprego formal no regime CLT. Em um vídeo bem-humorado no TikTok, ela brincou: “Nunca mais conseguir trabalhar como atriz, voltei para o CLT e isso paga as minhas contas até hoje [risos]”. Na legenda, complementou: “Vivendo bem com bônus, plano de saúde, Wellhub, salário e vale alimentação. A vida é um sopro”.

Formada em publicidade, Alice trabalha hoje como estrategista criativa em uma empresa, segundo um comentário dela na publicação. A jovem é filha da atriz Gorete Milagre.

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