Ex-Globo, Rodrigo Bocardi estreia no SBT e mexe com a audiência

Rodrigo Bocardi estreou no comando do SBT Cidades com um resultado positivo para o SBT na disputa pelo público do fim de tarde. Demitido da Globo em janeiro de 2025, após duas décadas de casa, o jornalista voltou à TV aberta na segunda-feira,3, à frente da nova aposta da emissora para a faixa das 18h15 às 19h45. Na Grande São Paulo, o telejornal ficou no terceiro lugar de audiência, superando a Band, mas sem ameaçar a vice-liderança da Record no horário.

De acordo com dados do Ibope, o SBT Cidades marcou média de 3,3 pontos, com 5,7% de share (participação no total de televisores ligados no horário) durante a exibição na Grande São Paulo. No mesmo período, o Cidade Alerta, da Record, registrou 8,4 pontos, mantendo ampla vantagem sobre a emissora da família Abravanel.

A edição local, exibida entre 18h15 e 19h15, alcançou 3,2 pontos de média. Já a versão nacional, apresentada por Bocardi ao lado de Érica Reis, elevou ligeiramente o desempenho para 3,4 pontos entre 19h15 e 19h45. No Rio de Janeiro, onde o telejornal vai ao ar apenas na faixa nacional, a atração também terminou em terceiro lugar, com 2,6 pontos de média.

O SBT comemorou internamente o desempenho da estreia destacando que o jornalístico superou a programação da Band durante todos os confrontos diretos. De acordo com a emissora, a edição local registrou audiência 9% superior ao programa policial da concorrente, enquanto a versão nacional abriu vantagem de até 22% em um dos recortes da faixa e encerrou o período com desempenho 14% acima do principal telejornal da rival. Na capital fluminense, o canal também afirmou ter liderado a disputa pelo terceiro lugar com vantagem superior a 50% sobre a Band em diferentes momentos da exibição.

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A estreia do SBT Cidades também simboliza um novo momento na carreira de Bocardi. Fora da Globo desde janeiro de 2025, o jornalista retorna ao noticiário diário em um projeto considerado estratégico para fortalecer a programação local e nacional do SBT no fim da tarde. Embora os primeiros números indiquem espaço para crescimento, o telejornal começou sua trajetória consolidando o terceiro lugar e recuperando competitividade na faixa horária.

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