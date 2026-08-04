Ex-Globo apresenta leilão de Neymar em meio a bajulações sem fim
Evento aconteceu nesta segunda-feira, em São Paulo
O ex-apresentador do Esporte Espetacular, da TV Globo, Thiago Asmar foi um dos personagens da sexta edição do leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., realizado na segunda-feira, 3, em São Paulo. Responsável por conduzir o evento, Asmar adotou um tom efusivo na cobertura, repleta de elogios a Neymar e à iniciativa beneficente.
A postura foi criticada por quem acompanhava o evento. Muitos classificaram a apresentação como exageradamente elogiosa e destacaram Asmar por “bajular” o jogador. Diante das críticas, o comunicador se defendeu em uma publicação no Instagram. “Tem quem chame de puxa-saco, de baba-ovo, mas o orgulho de apresentar o leilão do maior ídolo nacional é muito maior que a inveja de quem se incomoda com o meu sucesso”, escreveu ao compartilhar uma foto em que aparece entrevistando Neymar.
Conhecido pela cobertura esportiva e pela atuação nas plataformas digitais após deixar a Globo, Asmar levou seu estilo expansivo ao palco do leilão e acabou se tornando um dos assuntos mais comentados da noite.
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