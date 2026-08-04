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Cultura

Ex-Globo apresenta leilão de Neymar em meio a bajulações sem fim

Evento aconteceu nesta segunda-feira, em São Paulo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 10h57 | Atualizado em 4 ago 2026, 10h58
Um homem de barba clara, de perfil, com a boca aberta em um grito ou risada, olha para Neymar Jr, que sorri amplamente enquanto segura um microfone. Ambos vestem roupas escuras, e Neymar usa colares e brincos dourados. O fundo é preto com logotipos brancos do Instituto Projeto Neymar Jr
Thiago Asmar entrevista Neymar antes do leilão (X/Reprodução)
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Ex-Globo apresenta leilão de Neymar em meio a bajulações sem fim Priorizar nos meus resultados Google

O ex-apresentador do Esporte Espetacular, da TV Globo, Thiago Asmar foi um dos personagens da sexta edição do leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., realizado na segunda-feira, 3, em São Paulo. Responsável por conduzir o evento, Asmar adotou um tom efusivo na cobertura, repleta de elogios a Neymar e à iniciativa beneficente.

A postura foi criticada por quem acompanhava o evento. Muitos classificaram a apresentação como exageradamente elogiosa e destacaram Asmar por “bajular” o jogador. Diante das críticas, o comunicador se defendeu em uma publicação no Instagram. “Tem quem chame de puxa-saco, de baba-ovo, mas o orgulho de apresentar o leilão do maior ídolo nacional é muito maior que a inveja de quem se incomoda com o meu sucesso”, escreveu ao compartilhar uma foto em que aparece entrevistando Neymar.

Conhecido pela cobertura esportiva e pela atuação nas plataformas digitais após deixar a Globo, Asmar levou seu estilo expansivo ao palco do leilão e acabou se tornando um dos assuntos mais comentados da noite.

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Neymar
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