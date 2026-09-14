Ex-galã da Globo tem casa destruída por incêndio

Ex-galã da Globo, Erik Marmo, 50 anos, teve a casa onde morava com a família, em Beverly Hills, na Califórnia (EUA), destruída por um incêndio. Ele, a mulher, Larissa Burnier, e os filhos, Daniel e Nathan, conseguiram deixar o imóvel em segurança. Parte dos pertences foi perdida ou danificada pela fumaça e pela água utilizada no combate às chamas.

Diante dos prejuízos, amigos organizaram uma campanha de arrecadação para ajudar a família a reconstruir a vida. A meta é arrecadar 75 mil dólares, cerca de 384 mil reais. O valor será destinado à busca por uma nova moradia e à reposição de itens essenciais.

Nas redes sociais, Erik agradeceu o apoio. “A vida nos atira circunstâncias que não podemos controlar. Mas podemos escolher como enfrentar essas situações. Rodeado de pessoas incríveis, tudo fica mais leve em momentos difíceis. Com tantas coisas boas vindo das pessoas que nos rodeiam, só podemos sentir gratidão e esperança por um futuro que promete ser um melhor! Um grande obrigado do fundo do meu coração a todos os que nos ajudaram a carregar pertences pessoais, nos ofereceram um lugar para ficar, nos enviaram dinheiro, boas vibrações e amor”, escreveu o ator.

Conhecido por novelas como Mulheres Apaixonadas (2003), Alma Gêmea (2005) e Gabriela (2012), Marmo vive nos Estados Unidos desde 2014.

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