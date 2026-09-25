Ex-galã da Globo será Tufão em ‘Avenida Brasil’ portuguesa
Ator foi escalado para viver personagem de Murilo Benício
Ricardo Pereira, 47, aceitou o convite para interpretar Tufão em Avenida Portugal, versão portuguesa de Avenida Brasil (Globo, 2012). A emissora SIC confirmou o nome do artista nesta sexta-feira, 25. “Temos Tufão. Ricardo Pereira está de regresso a Portugal para dar vida a uma das personagens mais emblemáticas da novela”, afirmou o perfil da emissora.
Na original, o personagem foi interpretado por Murilo Benício, 55. O ator carioca tinha 40 anos quando fez a novela e hoje está confirmado no elenco de Avenida Brasil 2, que estreará em janeiro de 2027.
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