Ex-galã da Globo será Tufão em ‘Avenida Brasil’ portuguesa

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Ricardo Pereira, 47, foi confirmado para viver Tufão em “Avenida Portugal”, a versão lusitana de “Avenida Brasil”. O ator português assume o papel de Murilo Benício, que fez sucesso na novela original da Globo. Saiba mais sobre o elenco e as novidades desta aguardada adaptação.

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Ricardo Pereira, 47, aceitou o convite para interpretar Tufão em Avenida Portugal, versão portuguesa de Avenida Brasil (Globo, 2012). A emissora SIC confirmou o nome do artista nesta sexta-feira, 25. “Temos Tufão. Ricardo Pereira está de regresso a Portugal para dar vida a uma das personagens mais emblemáticas da novela”, afirmou o perfil da emissora.

Na original, o personagem foi interpretado por Murilo Benício, 55. O ator carioca tinha 40 anos quando fez a novela e hoje está confirmado no elenco de Avenida Brasil 2, que estreará em janeiro de 2027.

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