Conhecido por papeis de galã em novelas da TV Globo nos anos 1990, como o vilão Ralf em O Rei do Gado (1998), Oscar Magrini vem se aventurando nos cinemas. O ator de 65 anos está no elenco de Deixe-me Viver, filme dirigido por Mônica Carvalho, que estreou em novembro. Embora aprecie a presença nas telonas, Magrini confessa sentir falta das novelas.

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“TV aberta é cultura brasileira, é televisão. As pessoas saem cedo do trabalho para ver se a personagem vai se dar bem ou se dar mal, acompanhar o que acontece. Fico aguardando me chamarem para fazer um novelão, como sempre fiz. Espero que me chamem”, disse o ator à coluna GENTE. O ex-galã aproveita a ocasião para uma breve análise sobre os rumos da televisão brasileira e critica o espaço dado a influenciadores digitais. “Não adianta chamar um influenciador com cinco, 10 ou 15 milhões de seguidores. Essas pessoas não vão necessariamente assistir à novela só porque ele está participando”, dispara Oscar, lembrando que ainda pode interpretar personagens de diferentes gerações: “Tenho 65 anos. Posso ser tio, pai e avô”.

O ator também acredita que a dramaturgia precisa olhar com mais atenção para o público mais velho, que, em sua avaliação, continua fiel à televisão aberta. “Novela também é para o público com mais de 50 anos. São mães, tias, avós, pais, pessoas de 55, 60, 70, 80 anos. Elas não ficam na internet o tempo todo. Querem ver novelas, querem ver histórias, esses 50 minutos de dramaturgia”, observa. Em Deixe-me Viver, Magrini interpreta Marcelo, o patrão de Andréa (Mônica Carvalho), mãe da protagonista Júlia (Cat Dantas). Na história, a funcionária pede alguns dias de afastamento para acompanhar a filha, diagnosticada com câncer terminal.

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