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Cultura

Ex-funcionária acusa Juliano Cazarré de assédio moral

Ator é alvo de ação trabalhista

Por Giovanna Fraguito 25 jun 2026, 16h34 | Atualizado em 29 jun 2026, 08h39
Juliano Cazarré
Juliano Cazarré (TV/Reprodução)
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Ex-funcionária acusa Juliano Cazarré de assédio moral Priorize VEJA no Google

O ator Juliano Cazarré foi acionado na Justiça do Trabalho por uma ex-funcionária, que o acusa de submetê-la a jornadas exaustivas e de praticar assédio moral durante o período em que trabalhou em sua residência. Segundo a ação, a mulher afirma que chegava a cumprir até 14 horas diárias de trabalho, sem o devido pagamento de horas extras e em condições que considera abusivas.

Ainda de acordo com o processo, a autora relata episódios de tratamento desrespeitoso e pressão constante no ambiente de trabalho, o que teria causado desgaste emocional. Ela também alega irregularidades trabalhistas, como ausência de registro adequado e descumprimento de direitos previstos na legislação.

A ação tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), no Rio de Janeiro. No pedido, a ex-funcionária solicita indenização no valor de 225.686,20 reais, referente a verbas trabalhistas e danos morais. Até o momento, a defesa de Cazarré não se pronunciou sobre o caso. A informação foi dada pelo jornal O Dia e checada pela coluna GENTE.

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