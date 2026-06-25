Ex-funcionária acusa Juliano Cazarré de assédio moral

O ator Juliano Cazarré foi acionado na Justiça do Trabalho por uma ex-funcionária, que o acusa de submetê-la a jornadas exaustivas e de praticar assédio moral durante o período em que trabalhou em sua residência. Segundo a ação, a mulher afirma que chegava a cumprir até 14 horas diárias de trabalho, sem o devido pagamento de horas extras e em condições que considera abusivas.

Ainda de acordo com o processo, a autora relata episódios de tratamento desrespeitoso e pressão constante no ambiente de trabalho, o que teria causado desgaste emocional. Ela também alega irregularidades trabalhistas, como ausência de registro adequado e descumprimento de direitos previstos na legislação.

A ação tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), no Rio de Janeiro. No pedido, a ex-funcionária solicita indenização no valor de 225.686,20 reais, referente a verbas trabalhistas e danos morais. Até o momento, a defesa de Cazarré não se pronunciou sobre o caso. A informação foi dada pelo jornal O Dia e checada pela coluna GENTE.

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