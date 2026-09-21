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Cultura

Ex-executivo do iFood lança guia para desconstruir o mito da liderança como talento nato

Em “Ultimate Corporate Leader”, André Conejo reúne 41 princípios focados no desenvolvimento prático de gestores

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 18h30
Capa do livro Ultimate Corporate Leader de André Conejo, com prefácio de Blair Singer. O design apresenta um emblema dourado com os pilares Estratégia, Performance, Diplomacia e Comunicação ao redor de Prontidão para Liderar, sobre um fundo cinza escuro. O subtítulo informa 41 Princípios para Formar Líderes Extraordinários e Transformar Organizações
Capa de Ultimate Corporate Leader (.//Divulgação)
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A desconstrução da ideia de que liderar é necessariamente um talento nato atravessa o livro “Ultimate Corporate Leader”, escrito por André Conejo, ex-executivo do iFood. O autor propõe na obra que a capacidade de gestão deve ser encarada como uma disciplina prática e técnica, ou seja, uma aptidão que pode ser cultivada e desenvolvida.

A obra funciona como um guia prático para orientar gestores em ambientes corporativos complexos. Ao todo, são apresentados 41 princípios que integram o comportamento humano aos resultados organizacionais. Conejo estrutura a narrativa em cima de quatro pilares: estratégia, performance, comunicação e diplomacia.

O autor se vale da própria experiência profissional, além da formação em Biologia e Administração, para analisar a interação entre gestores e equipes. Ao integrar conceitos de áreas distintas, o texto oferece instrumentos capazes de solucionar crises e otimizar a tomada de decisão. Em linhas gerais, “Ultimate Corporate Leader” apresenta um caminho para a modernização da governança e do comportamento nas organizações.

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