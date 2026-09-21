Ex-executivo do iFood lança guia para desconstruir o mito da liderança como talento nato

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Em “Ultimate Corporate Leader”, André Conejo, ex-executivo do iFood, desconstrói a ideia de que liderar é um talento nato, propondo que a gestão é uma disciplina prática e técnica. O livro, um guia para gestores, apresenta 41 princípios em estratégia, performance, comunicação e diplomacia, visando modernizar a governança e o comportamento nas organizações.

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A desconstrução da ideia de que liderar é necessariamente um talento nato atravessa o livro “Ultimate Corporate Leader”, escrito por André Conejo, ex-executivo do iFood. O autor propõe na obra que a capacidade de gestão deve ser encarada como uma disciplina prática e técnica, ou seja, uma aptidão que pode ser cultivada e desenvolvida.

A obra funciona como um guia prático para orientar gestores em ambientes corporativos complexos. Ao todo, são apresentados 41 princípios que integram o comportamento humano aos resultados organizacionais. Conejo estrutura a narrativa em cima de quatro pilares: estratégia, performance, comunicação e diplomacia.

O autor se vale da própria experiência profissional, além da formação em Biologia e Administração, para analisar a interação entre gestores e equipes. Ao integrar conceitos de áreas distintas, o texto oferece instrumentos capazes de solucionar crises e otimizar a tomada de decisão. Em linhas gerais, “Ultimate Corporate Leader” apresenta um caminho para a modernização da governança e do comportamento nas organizações.