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Cultura

Ex-executivo do BNDES lança livro sobre autocontrole e liderança em ambientes de alta exigência

Em "Presença Sob Pressão", Ricardo Ramos defende a maturidade emocional contra soluções superficiais no mundo corporativo

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 18h30
Homem de meia-idade, pele clara e cabelo castanho penteado para o lado, sorrindo. Veste camisa azul clara e blazer azul marinho, em fundo cinza liso
Ricardo Ramos, ex-executivo do BNDES, lança "Presença Sob Pressão" (.//Divulgação)
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Ex-executivo do BNDES lança livro sobre autocontrole e liderança em ambientes de alta exigência Priorizar nos meus resultados Google

O especialista em gestão de pessoas, Ricardo Ramos, lança na próxima segunda-feira (10) no Rio de Janeiro, a obra “Presença Sob Pressão”, que explora os desafios de administrar ambientes de alta exigência.

O autor, que é graduado em Engenharia e possui dois mestrados em Administração, acumulou décadas de atuação como executivo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A partir de sua própria trajetória pessoal e profissional, Ramos propõe que a verdadeira competência está no autoconhecimento e na maturidade emocional, contrapondo a busca por soluções superficiais ou imediatas em atmosferas corporativas estressantes.

Os líderes que entram em contato com as ideias do livro são direcionados a refletir sobre a importância da lucidez e do equilíbrio como pilares essenciais para guiar equipes de forma consciente e com responsabilidade.

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“Presença Sob Pressão” já está disponível nas livrarias físicas e digitais do país. O lançamento presencial, acompanhado de sessão de autógrafos, será realizado na segunda-feira (10), às 19h, na Livraria Argumento, localizada na Rua Dias Ferreira, 417, no Leblon, Rio de Janeiro.

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Capa do livro Presença sob Pressão de Ricardo Ramos, com fundo azul escuro e letras brancas. O subtítulo diz Liderança e autoconhecimento para decidir sem se perder de si. No canto inferior direito, um selo azul e dourado indica 30 Anos Brasport Tradição e Inovação
Capa de “Presença sob Pressão” (.//Divulgação)
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