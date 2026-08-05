Ex-executivo do BNDES lança livro sobre autocontrole e liderança em ambientes de alta exigência

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Ricardo Ramos, especialista e ex-executivo do BNDES, lança “Presença Sob Pressão”, uma obra que mergulha nos desafios da gestão em ambientes de alta exigência. O livro defende o autoconhecimento e a maturidade emocional como competências-chave para líderes, indo além de soluções rápidas. Descubra como guiar equipes com lucidez e responsabilidade.

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O especialista em gestão de pessoas, Ricardo Ramos, lança na próxima segunda-feira (10) no Rio de Janeiro, a obra “Presença Sob Pressão”, que explora os desafios de administrar ambientes de alta exigência.

O autor, que é graduado em Engenharia e possui dois mestrados em Administração, acumulou décadas de atuação como executivo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A partir de sua própria trajetória pessoal e profissional, Ramos propõe que a verdadeira competência está no autoconhecimento e na maturidade emocional, contrapondo a busca por soluções superficiais ou imediatas em atmosferas corporativas estressantes.

Os líderes que entram em contato com as ideias do livro são direcionados a refletir sobre a importância da lucidez e do equilíbrio como pilares essenciais para guiar equipes de forma consciente e com responsabilidade.

“Presença Sob Pressão” já está disponível nas livrarias físicas e digitais do país. O lançamento presencial, acompanhado de sessão de autógrafos, será realizado na segunda-feira (10), às 19h, na Livraria Argumento, localizada na Rua Dias Ferreira, 417, no Leblon, Rio de Janeiro.

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