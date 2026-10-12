Ex-diretor da Globo relembra bronca em novela e atitude de Priscila Fantin

Uma bronca nos bastidores de Alma Gêmea, novela da Globo exibida em 2005, foi relembrada pelo diretor Pedro Vasconcelos nas redes sociais. Durante um dia de gravações especialmente corrido, um dos atores do elenco chegou duas horas atrasado, apesar de um pedido pessoal do diretor para que todos fossem pontuais. Irritado com a situação, Vasconcelos reuniu cerca de 90 profissionais da equipe e exigiu que o artista, cujo nome não foi revelado, pedisse desculpas a todos.

Segundo o diretor, a convocação estava marcada para as 7h30, mas o ator apareceu apenas às 9h30. “O nobre colega aqui teve um imprevisto e chegou atrasado. Então, Maria (a camareira), ele quer pedir desculpas a você, que pegou dois ônibus às cinco da manhã para chegar aqui no horário!”, relembrou. Na ocasião, também citou um contrarregra que havia saído de casa às 4h30 para cumprir o expediente. “Não é para mim que você tem que pedir desculpas, mas para toda a sua equipe. A nossa equipe. Eles merecem o seu respeito”, afirmou. Diante dos colegas, o ator se desculpou individualmente.

Duas semanas depois, foi a vez de Priscila Fantin, protagonista da trama, chegar uma hora atrasada. A atriz, que, segundo Vasconcelos, nunca havia cometido um deslize, tomou a iniciativa de pedir o microfone ao diretor e convocou toda a equipe. “Por favor, toda a equipe aqui reunida!”, anunciou. Em seguida, explicou o ocorrido e se desculpou com cada um dos profissionais. “A protagonista da novela, em uma linda atitude de respeito, humildade e consideração”, elogiou Vasconcelos.

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