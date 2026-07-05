Ex de Virginia, Zé Felipe detona atitude de Vini Jr. com Haaland após derrota na Copa

Zé Felipe não gostou de Vini Jr. cumprimentar Haaland, atacante da Noruega, após derrota do Brasil neste domingo, 5. Em uma publicação nas redes sociais que mostrava o momento entre os dois atletas, o cantor xingou o jogador.

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Vini Jr. é ex-namorado de Virginia Fonseca, enquanto Zé Felipe é ex-marido e pai dos filhos da influenciadora digital. Os dois nunca demonstraram ser próximos e nem trocavam comentários nas redes sociais.

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