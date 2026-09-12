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Cultura

Ex de Virginia se manifesta sobre ‘fake news’ de paternidade de criança

Rezende negou ser pai da filha mais velha da influenciadora com Zé Felipe

Por Flávio Monteiro 12 set 2026, 22h51
Homem branco, cabelo castanho curto, camisa branca, falando ao microfone com a mão esquerda e gesticulando com a direita, em palco com iluminação azul e telão à esquerda
O influenciador Rezende (Reprodução/Instagram)
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Ex de Virginia se manifesta sobre ‘fake news’ de paternidade de criança Priorizar nos meus resultados Google

O influenciador Rezende, ex-namorado de Virginia Fonseca, falou sobre a fake news de que seria pai de Maria Alice, filha mais velha da influenciadora com o cantor Zé Felipe. Presente no Rock in Rio neste sábado, 12, ele afirmou que a situação ultrapassou os limites e fez com que decidisse se manifestar publicamente.

“Me impressiona a galera ainda falar sobre isso. Foi um relacionamento como qualquer outro, já passou, já tive outro relacionamento depois e hoje eu estou noivo. Então, eu não sei por que a galera ainda continua querendo interligar, fazer esse tipo de coisa. Mas esse tipo de assunto agora foi muito sério”, afirmou.

De acordo com Rezende, o posicionamento foi necessário porque a pessoa responsável pela disseminação da informação teria cometido um crime. “Realmente foi por isso que eu me posicionei, porque é algo que a pessoa que fez aquilo praticou um crime. Então, precisa ser posicionado, porque não pode ser espalhada uma mentira dessa como se fosse verdade”, declarou.

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