Ex de Virginia se manifesta sobre ‘fake news’ de paternidade de criança

O influenciador Rezende, ex-namorado de Virginia Fonseca, falou sobre a fake news de que seria pai de Maria Alice, filha mais velha da influenciadora com o cantor Zé Felipe. Presente no Rock in Rio neste sábado, 12, ele afirmou que a situação ultrapassou os limites e fez com que decidisse se manifestar publicamente.

“Me impressiona a galera ainda falar sobre isso. Foi um relacionamento como qualquer outro, já passou, já tive outro relacionamento depois e hoje eu estou noivo. Então, eu não sei por que a galera ainda continua querendo interligar, fazer esse tipo de coisa. Mas esse tipo de assunto agora foi muito sério”, afirmou.

De acordo com Rezende, o posicionamento foi necessário porque a pessoa responsável pela disseminação da informação teria cometido um crime. “Realmente foi por isso que eu me posicionei, porque é algo que a pessoa que fez aquilo praticou um crime. Então, precisa ser posicionado, porque não pode ser espalhada uma mentira dessa como se fosse verdade”, declarou.

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