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Cultura

Ex de Preta Gil rebate famosos que participaram de documentário: ‘90% é tudo falso’

O personal trainer Rodrigo Godoy foi casado com a cantora entre 2015 e 2023, quando relação acabou por traição

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 10h13 | Atualizado em 22 jul 2026, 15h59
Preta Gil e Rodrigo Godoy
Preta Gil e Rodrigo Godoy (./Reprodução)
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O personal trainer Rodrigo Godoy foi casado com a cantora Preta Gil de 2015 a 2023, quando ela já enfrentava o câncer que a levou à morte em julho de 2025. Ele, porém, não está presente no documentário Preta – Eu Não Ando Só, exibido na TV Globo nesta segunda-feira, 20, já que a separação entre ambos não foi amigável, e sim causada por uma traição. Por conta disso, o atleta é citado na produção pelos amigos Carolina Dieckmmann e Gominho, que ilustram como o divórcio afetou sua saúde. Em resposta, Godoy foi às redes criticar os famosos e foi categórico: “Acho que vocês esqueceram que vivi muito tempo nos bastidores e ouvi, assisti e presenciei muita coisa. Vocês estão com um telhado de vidro, tacando pedra no prédio dos outros que não estão podendo. Se o lobo mau soprar, a casa de vocês cai toda”.

Continuando, Godoy acusou tais celebridades de esquecerem que “não são perfeitas”. Ele diz saber de diversos casos de traição, fofocas, comentários maldosos e intrigas estabelecidas entre pessoas do meio artístico e afirma que “contam-se nos dedos os realmente íntegros, 90% é tudo falso“.

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Indo além do que diz respeito à sua antiga relação com Preta, o personal ainda criticou os fãs de famosos como um grupo de pessoas iludidas: “Nem do arroba de vocês eles gostam”.

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Por fim, ele ainda demonstrou a vontade de reencontrar os antigos amigos de Preta em formato de debate “20 contra um”, no qual poderia retrucar diretamente as opiniões de tais pessoas. “Será que eles aceitariam meu convite? Ou só vão ficar falando pela internet, televisão. Porque jogam para o mundo e vocês compram como verdade absoluta”, pontuou.

Em Eu Não Ando Só, Carolina Dieckmmann diz que a traição do ex-marido se tornou um agravante considerável e uma “porrada maior do que o câncer” para Preta. Já Gominho explicou que se mudou para a casa da cantora após descobrir que ela havia se separado, como forma de prestar apoio moral.

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