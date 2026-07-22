Ex de Preta Gil rebate famosos que participaram de documentário: ‘90% é tudo falso’

Ler Resumo





Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, reage a ser citado no documentário “Preta – Eu Não Ando Só”. Acusado de traição, ele critica amigos da cantora como Carolina Dieckmann e Gominho, afirmando ter “telhado de vidro” e desmascarando a hipocrisia no meio artístico, além de atacar fãs de famosos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O personal trainer Rodrigo Godoy foi casado com a cantora Preta Gil de 2015 a 2023, quando ela já enfrentava o câncer que a levou à morte em julho de 2025. Ele, porém, não está presente no documentário Preta – Eu Não Ando Só, exibido na TV Globo nesta segunda-feira, 20, já que a separação entre ambos não foi amigável, e sim causada por uma traição. Por conta disso, o atleta é citado na produção pelos amigos Carolina Dieckmmann e Gominho, que ilustram como o divórcio afetou sua saúde. Em resposta, Godoy foi às redes criticar os famosos e foi categórico: “Acho que vocês esqueceram que vivi muito tempo nos bastidores e ouvi, assisti e presenciei muita coisa. Vocês estão com um telhado de vidro, tacando pedra no prédio dos outros que não estão podendo. Se o lobo mau soprar, a casa de vocês cai toda”.

Continuando, Godoy acusou tais celebridades de esquecerem que “não são perfeitas”. Ele diz saber de diversos casos de traição, fofocas, comentários maldosos e intrigas estabelecidas entre pessoas do meio artístico e afirma que “contam-se nos dedos os realmente íntegros, 90% é tudo falso“.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Indo além do que diz respeito à sua antiga relação com Preta, o personal ainda criticou os fãs de famosos como um grupo de pessoas iludidas: “Nem do arroba de vocês eles gostam”.

Continua após a publicidade

Por fim, ele ainda demonstrou a vontade de reencontrar os antigos amigos de Preta em formato de debate “20 contra um”, no qual poderia retrucar diretamente as opiniões de tais pessoas. “Será que eles aceitariam meu convite? Ou só vão ficar falando pela internet, televisão. Porque jogam para o mundo e vocês compram como verdade absoluta”, pontuou.

Em Eu Não Ando Só, Carolina Dieckmmann diz que a traição do ex-marido se tornou um agravante considerável e uma “porrada maior do que o câncer” para Preta. Já Gominho explicou que se mudou para a casa da cantora após descobrir que ela havia se separado, como forma de prestar apoio moral.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial