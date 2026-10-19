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Cultura

Ex de Paulo Zulu desabafa após suposto flerte do ator com Nívea Stelmann

Elaine Quisinski falou sobre reciprocidade e fidelidade em relacionamentos

Por Flávio Monteiro 19 out 2026, 18h04
Um homem e uma mulher sentados em poltronas claras, conversando. O homem, à esquerda, veste camiseta branca e bermuda preta, gesticulando. A mulher, à direita, usa um macacão preto de um ombro só, com os braços cruzados. Ao fundo, uma tela exibe uma xícara de café com a frase Nivea por aí. Entre eles, uma mesa redonda preta com xícaras coloridas
Paulo Zulu e Nívea Stelmann (Reprodução/Youtube)
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Ex de Paulo Zulu desabafa após suposto flerte do ator com Nívea Stelmann Priorize VEJA no Google

A modelo Elaine Quisinski utilizou suas redes sociais para compartilhar um desabafo sobre reciprocidade e fidelidade em relacionamentos. Separada do ator Paulo Zulu, ela destacou a importância de cultivar uma relação diariamente e defendeu o respeito ao companheiro. A declaração ocorre após a viralização de um suposto flerte entre Zulu e Nivea Stelmann durante uma entrevista.

“Ser alfa é incrível, mas quero ver ser alfa de uma mulher só, honrar a família, respeitar a história que construíram e, principalmente, a mulher que está com você em tudo e para tudo”, disse Elaine. “Isso é amor: ter opções e se escolher todos os dias. Atitudes sempre falaram mais que palavras”, completou.

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A entrevista de Zulu para o canal de Nivea Stelmann no YouTube tem repercutido devido a um suposto flerte entre os dois artistas. “O que eu preciso numa relação é que a mulher me dê carinho. Eu sou intenso, eu sou altamente wild. O bagulho aqui é louco. O fogo é grande”, disse o ex-de Elaine.

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Na sequência, Nivea afirmou que os dois poderiam não dar certo, já que ela também tinha “fogo”, antes de disparar, bem-humorada: “Vambora, Zulu, meu quarto está logo ali”.

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