Ex de Léo Pereira exibe área VIP antes de embarcar para a Copa

Karoline Lima, que irá cobrir a Copa do Mundo para o canal de Ronaldo Fenômeno, compartilhou momentos da sua passagem pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, antes de embarcar para os Estados Unidos, onde acompanhará os jogos da Seleção Brasileira. Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora mostrou detalhes da preparação, com três malas grandes, e fez piada sobre a quantidade de itens. “Sou minimalista”, brincou.

Vestindo um conjunto nas cores do Brasil, Karoline registrou a sala VIP do aeroporto. Em um dos vídeos, ela apareceu no banheiro do local e comentou sobre o conforto do espaço. “Será que tenho um problema? Estou achando uma paz tão grande aqui dentro, estou com preguiça de sair”, disse. Karoline também é ex de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo e titular da Seleção.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente