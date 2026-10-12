Ex de Katy Perry vai a julgamento por agressão sexual; entenda

O ator e comediante britânico Russell Brand, 51, ex-marido da cantora Katy Perry, 41, compareceu nesta segunda-feira, 12, ao Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, para o início de seu julgamento por estupro e agressão sexual. Ele responde a sete acusações envolvendo seis mulheres, referentes a supostos crimes cometidos entre 1999 e 2009. Brand, que chegou ao tribunal acompanhado da atual esposa, Laura Gallacher, se declarou inocente de todas as acusações.

Entre os crimes atribuídos ao ator estão três casos de estupro, três de agressão sexual e um de atentado ao pudor. Segundo a Reuters, ele é acusado de estuprar uma mulher em um quarto de hotel durante uma conferência do Partido Trabalhista britânico, além de ter apalpado uma funcionária de televisão e forçado um ato sexual em um banheiro. Também há a denúncia de que teria beijado e tocado uma funcionária de rádio sem consentimento. O julgamento pode durar até dez semanas.

As denúncias ganharam repercussão em 2023, após uma investigação conjunta dos jornais The Sunday Times e The Times e do programa Dispatches, do Channel 4. Em abril de 2025, Brand foi formalmente acusado de crimes contra quatro mulheres, e outras duas denunciantes foram incluídas no processo posteriormente.

Russell e Katy Perry se casarem em outubro de 2010, o casal enfrentou rumores de divórcio em 2011 e, no final daquele ano, o ator anunciou que estava se divorciando de Perry, pegando a cantora de surpresa. Perry revelou em 2013 que Brand pediu o divórcio por mensagem de texto na véspera de Ano Novo e que ela não teve mais notícias dele desde então. “Ele não gostava da atmosfera de eu ser a chefe na turnê. Então isso foi realmente doloroso e muito controlador, o que foi perturbador”.

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