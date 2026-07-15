Ex de Bruna Marquezine, ator troca TV por missão religiosa

Conhecido por trabalhos na Globo e por um breve relacionamento com Bruna Marquezine, Ricky Tavares decidiu mudar os rumos da carreira e hoje se dedica à atuação como missionário evangélico e líder de um grupo de jovens em Santa Catarina.

Ativo nas redes sociais, o ator compartilha sua rotina comandando cultos e propagando sua fé. “Não é sobre um culto. Não é sobre uma programação. É sobre uma geração que decidiu responder ao chamado de Deus. E quando uma geração diz ‘sim’, o sobrenatural deixa de ser exceção e passa a ser”, refletiu em uma de suas publicações.

Atualmente com 34 anos, Ricky começou sua carreira na televisão aos 17, com participações nas novelas bíblicas Jesus (2018), Gênesis (2021) e Reis (2022). Na Globo, foi galã de folhetins como Malhação e Além da Ilusão (2022), seu último trabalho na TV.

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