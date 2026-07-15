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Cultura

Ex de Bruna Marquezine, ator troca TV por missão religiosa

Ricky Tavares foi galã de 'Malhação'

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 09h53 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h06
À esquerda, um homem de camisa branca com listras vermelhas se curva, com as mãos abertas no chão. À direita, o mesmo homem sorri, segurando um microfone, vestindo jaqueta azul marinho com listras brancas nas mangas e um relógio prateado
Ricky Tavares, ex-ator e missionário (Instagram/Reprodução)
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Conhecido por trabalhos na Globo e por um breve relacionamento com Bruna Marquezine, Ricky Tavares decidiu mudar os rumos da carreira e hoje se dedica à atuação como missionário evangélico e líder de um grupo de jovens em Santa Catarina.

Ativo nas redes sociais, o ator compartilha sua rotina comandando cultos e propagando sua fé. “Não é sobre um culto. Não é sobre uma programação. É sobre uma geração que decidiu responder ao chamado de Deus. E quando uma geração diz ‘sim’, o sobrenatural deixa de ser exceção e passa a ser”, refletiu em uma de suas publicações.

Atualmente com 34 anos, Ricky começou sua carreira na televisão aos 17, com participações nas novelas bíblicas Jesus (2018), Gênesis (2021) e Reis (2022). Na Globo, foi galã de folhetins como Malhação e Além da Ilusão (2022), seu último trabalho na TV.

Homem jovem, branco, cabelo castanho e barba rala, sorrindo e olhando para cima, segurando um microfone com a mão direita e gesticulando com a esquerda, vestindo camiseta preta, em palco escuro com iluminação focada
Ricky Tavares (Instagram/Reprodução)
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