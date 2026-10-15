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Cultura

Ex-chef de Obama relembra queimada no Brasil: ‘Um dos dias mais difíceis da minha vida’

Destaque do documentário 'How to Live on Earth', ex-assessor de nutrição em Washington fala a VEJA sobre desmatamento e consumo de carne bovina

Por Lucas Almeida 15 out 2026, 08h00
Homem calvo e barbudo, de perfil, usando camisa azul-marinho, observa um incêndio florestal com chamas intensas e fumaça densa ao fundo, em área de desmatamento
Sam Kass no documentário 'How To Live On Earth' (Open Planet Studios/Divulgação)
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Sam Kass passou anos tentando mudar a forma como os americanos comem. Ex-chef da Casa Branca, foi assessor de política de nutrição no governo de Barack Obama. Mas foi no Brasil, diante de uma floresta em chamas, que viveu um dos dias mais marcantes da vida.

A cena está em How to Live on Earth, documentário da Open Planet Studios apresentado por Benedict Cumberbatch e lançado no YouTube. No filme, da mesma equipe de Ocean with David Attenborough, Kass conduz o bloco sobre sistemas alimentares e visita fazendas de gado no país.

“Ver a floresta ser derrubada e queimada foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Ver a velocidade com que tudo acontece, como tudo vira fumaça, toda a vida que se perde, e saber que isso estava acontecendo em toda a floresta, me deixou muito triste e preocupado com o futuro do planeta”, conta Kass, em entrevista a VEJA.

O momento mais marcante, segundo ele, veio de um homem que tinha acabado de derrubar a mata. “Ele me disse que fazia aquilo para deixar algo para os filhos. A motivação dele é a mesma que a minha. Por mais terrível que seja o que estamos fazendo com o planeta, não podemos esquecer o sustento dessas pessoas.”

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No filme, Kass também conversa com um pecuarista sobre a relação entre carne e prosperidade. Para o americano, esse é o nó da questão no Brasil. “O que comemos está profundamente ligado à nossa identidade. No Brasil, comer um bife toda noite é símbolo de sucesso, é mostrar que você chegou lá. Isso culturalmente vai ter de mudar se quisermos comer de um jeito que não destrua ainda mais o planeta.”

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Se nada mudar, o cenário descrito por Kass é grave. Secas, calor extremo, incêndios e enchentes mais frequentes devem inviabilizar cultivos em regiões tradicionais, elevar preços e empurrar mais gente para a insegurança alimentar. “Vamos perder coisas que amamos. Haverá menos vinho, o café ficará muito caro e o chocolate estará fora do alcance da maioria. Como chef, isso me preocupa muito.”

Um homem careca e barbudo, vestindo camisa preta, sorri para duas crianças sentadas à mesa de jantar, com pratos de comida e bebidas. A cena é em um ambiente interno, com uma janela grande ao fundo e uma bancada de cozinha à direita
Sam Kass experimenta insetos no documentário ‘How To Live On Earth’ (Open Planet Studios/Divulgação)
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A experiência em Washington ensinou a ele que políticas públicas não bastam. “A comida está ligada à identidade, à cultura, à forma como demonstramos amor. Há nostalgia da infância, dos avós. Percebi que, embora as políticas sejam importantes, a cultura é a base da mudança”, explica. Durante as filmagens, Kass chegou a experimentar substitutos à carne bovina, incluindo insetos. “Acho difícil acreditar que as pessoas em São Paulo vão comer pratos cheios de insetos. Mas consigo imaginar a proteína de inseto como ingrediente de um shake. É uma forma muito eficiente de produzir proteína de alta qualidade.”

Para quem quer contribuir, o conselho é direto, ainda que incômodo: “A atitude de maior impacto é comer menos carne, especialmente carne bovina. Sei que é difícil dizer isso no Brasil, e digo com tristeza, como alguém que adora um bom bife. Mas quase todo o desmatamento que vemos é para abrir pasto, e esse é o principal motor de emissões e de perda de biodiversidade do planeta.”

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Assista ao documentário completo:

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