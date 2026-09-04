Ex-BBB usa coleira no Rock in Rio e equipe da Globo dá estrelismo por ela

A ex-BBB Samira, da edição de 2026, circula pela área VIP do Rock in Rio na noite desta sexta-feira 4, com um look peculiar. O que mais chama atenção é a coleira estilizada, que ela faz questão de exibir de um lado para o outro. Ao ser interrompida para explicar o figurino, um tanto exótico, foi interpelada pela equipe da Globo, que impediu que a moça pudesse falar. “Ela está ocupada, não pode agora”, disse. Samira grava vídeos para as mídias digitais da emissora. Bom, vai entender.

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