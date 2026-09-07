Ex-BBB denuncia episódio de racismo durante Rock in Rio

Vice-campeã do BBB 26, Tia Milena afirmou ter sido vítima de racismo durante o Rock in Rio, no sábado, 5. Segundo a ex-BBB, ela foi destratada por uma profissional de segurança ao tentar conhecer um estande de uma marca na área VIP do festival. “Não fui bem recebida, foi uma situação bem chata”, contou nas redes sociais.

Milena questionou ainda se teria recebido o mesmo tratamento caso fosse uma mulher branca. “Se fosse uma pessoa branca, famosona, eu queria ver se teria acontecido uma situação dessa”, declarou. A ex-BBB não revelou o nome da marca e ressaltou que a segurança também era negra. “Racismo acontece em qualquer lugar e também pela nossa própria raça”, afirmou.

Procurado, o Rock in Rio informou que está apurando o caso e destacou ter “tolerância zero” para discriminação, preconceito, assédio ou violência. A organização também afirmou que Milena não registrou formalmente a ocorrência e orientou que vítimas procurem as equipes de acolhimento do festival.

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