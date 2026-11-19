Debby Lagranha, conhecida por sua participação em A Turma do Didi, se casou nesta quarta-feira, 18, em uma cerimônia ao ar livre. A ex-atriz mirim se uniu em matrimônio a Gustavo Farias cercada de uma decoração rústica e uma bela paisagem à beira de um riacho em Maricá, no Rio de Janeiro.

“A gente sonhou tanto com esse dia, com o pôr do sol na lagoa e alegria de viver esse momento cercados de quem amamos. Mesmo sem saber como tudo aconteceria, a gente confiou. E hoje o céu parece ter feito parte do nosso sonho”, escreveu Debby sobre o evento.

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