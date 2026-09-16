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Cultura

Ignorada pela Globo, Maíra Charken foca em reality de subcelebridades da Record

Atriz e apresentadora acumula realities na carreira

Por Giovanna Fraguito 16 set 2026, 09h00
Maíra Hizzú Charken
Maíra Hizzú Charken (Reprodução/Instagram)
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Ignorada pela Globo, Maíra Charken foca em reality de subcelebridades da Record Priorizar nos meus resultados Google

Maíra Hizzú Charken, 48 anos, é uma das participantes de A Fazenda 18, que estreou nesta segunda-feira, 14, na Record. No início da carreira, a atriz e apresentadora participou do grupo de humor Deznecessários e da banda musical Blitz, de Evandro Mesquita. Na TV, ela fez parte do grupo de bailarinas do Domingão do Faustão e também chegou a apresentar o Vídeo Show, ao lado de Otaviano Costa.

Na teledramaturgia, Maíra trabalhou em Cobras e Lagartos, Malhação, Dance, Dance, Dance e Babilônia. Todas novelas da TV Globo. O reality A Fazenda não é o primeiro de sua carreira. Maíra Charken foi finalista do Popstar no SBT e participou com sua família do Troca de Esposas, da Record.

Formada em jornalismo na Pontifícia Universidade Católica (PUC), Maíra nasceu na Holanda, mas vive no Rio de Janeiro. Ela é casada com o atleta Renato Antunes. O casal se conheceu no quadro Saltibum no Caldeirão do Huck, em 2017, e tem um filho, Gael de 9 anos.

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