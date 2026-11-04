Ex-ator mirim da Globo é investigado por violência doméstica

O ator Daniel Ávila, famoso por interpretar o personagem Dudu na novela A Viagem, está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por violência doméstica. Em declaração à coluna GENTE, a corporação declarou que o inquérito corre na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, na Zona Oeste, e corre sob sigilo.

Não houve manifestações públicas sobre o caso por parte de Ávila, mas sua ex-namorada, a atriz Priscilla Dupre, expôs o áudio de uma suposta discussão entre os dois, indicando que ela seria a vítima. O registro mostra o artista xingando a companheira, que reclama de agressões físicas e até de uma cuspida no rosto. Em resposta, ele afirma que Dupre é um “nada” e que “sabe que mereceu”.

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“Por que você está chorando?”, questiona o ator à companheira, que responde: “Porque você me bateu. Você cuspiu na minha cara, porque você é um monstro”. Ávila então afirma: “É por isso que você é um nada”. Em outro trecho da produção, o artista fala: “Você é uma escrota comigo. Você sabe que você mereceu”.

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Dupre reage, afirmando que “ninguém merece apanhar, nenhuma mulher merece ser humilhada da forma que você está me humilhando”. Mas o comentário escala a situação, com Avila afirmando que ela “merece isso e muito mais”, e que ele não teria a “capacidade de fazer o que ela merece”. Antes do fim da gravação, a atriz implora: “Me deixa em paz”, apenas para ouvir em resposta: “Não vou te deixar”.