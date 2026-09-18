Ex-ator da Globo ganha cidadania americana em cerimônia na Nasa

O ex-ator da Globo Gustavo Leão, 39 anos, ganhou a cidadania americana em uma cerimônia de naturalização realizada dentro da Nasa. O momento foi compartilhado nas redes sociais, onde ele falou sobre a relação com o país. “Hoje, com certeza, está sendo um dos dias mais especiais da minha vida”, escreveu o ex-ator ao celebrar a conquista.

Gustavo contou que esteve nos Estados Unidos pela primeira vez em 2007 e que, desde então, tinha o desejo de viver por lá. “Senti algo diferente por este país. Minha vontade era largar tudo e ficar por aqui. Mas sabia que eu estava apenas começando a vida e que tudo acontece na hora certa”, desabafou.

A mudança definitiva aconteceu em 2019. Hoje, ele mora no país com a esposa, Pâmella Leão, e os dois filhos, que nasceram em território americano. Ele também afirmou que os Estados Unidos o acolheram desde a primeira visita e que agora pode chamar o país de seu. “Esse país me abraçou desde o dia em que pisei aqui pela primeira vez e, hoje, posso chamá-lo de meu país também. God bless America”.

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Leão ficou conhecido na televisão ainda jovem, ao estrear como ator em Floribella (2005), na Band. Depois, passou pela Globo, onde atuou em novelas como Paraíso Tropical (2007), Beleza Pura (2008) e Ti Ti Ti (2010). Também integrou o elenco de produções da Record, como José do Egito (2013) e O Rico e o Lázaro (2017), seu último trabalho em novelas.

Afastado da televisão há quase uma década, o artista mudou de carreira. Após estudar culinária no Canadá, passou a trabalhar como chefe de cozinha nos Estados Unidos. Ele também teve uma experiência profissional na Disney e, atualmente, mantém um negócio de pizzas com food truck.

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