Ex-apresentadora do SBT troca TV por carreira militar nos Estados Unidos

A ex-apresentadora do SBT Lise Oliveira, de 39 anos, revelou que está se preparando para uma carreira militar nos Estados Unidos. A jornalista, que mora no país, iniciou treinamento para integrar a Guarda Nacional de Ohio.

Conhecida por comandar o SBT Folia, na TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, Lise compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece fazendo o juramento para servir à corporação. Na publicação, afirmou que ficará sem acesso ao celular e ao mundo externo durante o período de capacitação. “Me mantenham em suas orações. Estarei de volta em breve”, escreveu na legenda.

A previsão é de que ela fique durante 21 semanas em treinamento para se tornar soldado. Antes de iniciar a preparação, ela já havia realizado exercícios de combate com armas pesadas.

Além da área de comunicação, Lise também atua como professora fitness certificada. No Instagram, onde reúne cerca de 252 mil seguidores, ela se apresenta como jornalista e repórter alocada em Cincinnati, Ohio, e compartilha registros da rotina profissional e pessoal.

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