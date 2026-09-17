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Cultura

Ex-apresentadora do SBT troca TV por carreira militar nos Estados Unidos

Lise Oliveira mostrou imagens em que aparece fazendo o juramento

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 14h02 | Atualizado em 17 set 2026, 14h05
Três pessoas deitadas de bruços na grama verde, praticando tiro com fuzis. A do centro veste uniforme camuflado e boné, as outras duas usam roupas escuras e tênis. Ao fundo, outras pessoas caminham em um campo gramado.
Ex-apresentadora do SBT Lise Oliveira treina para seguir carreira militar nos EUA (Instagram/Reprodução)
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Ex-apresentadora do SBT troca TV por carreira militar nos Estados Unidos Priorizar nos meus resultados Google

A ex-apresentadora do SBT Lise Oliveira, de 39 anos, revelou que está se preparando para uma carreira militar nos Estados Unidos. A jornalista, que mora no país, iniciou treinamento para integrar a Guarda Nacional de Ohio.

Conhecida por comandar o SBT Folia, na TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, Lise compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece fazendo o juramento para servir à corporação. Na publicação, afirmou que ficará sem acesso ao celular e ao mundo externo durante o período de capacitação. “Me mantenham em suas orações. Estarei de volta em breve”, escreveu na legenda.

A previsão é de que ela fique durante 21 semanas em treinamento para se tornar soldado. Antes de iniciar a preparação, ela já havia realizado exercícios de combate com armas pesadas.

Além da área de comunicação, Lise também atua como professora fitness certificada. No Instagram, onde reúne cerca de 252 mil seguidores, ela se apresenta como jornalista e repórter alocada em Cincinnati, Ohio, e compartilha registros da rotina profissional e pessoal.

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Mulher sorridente de blusa colorida e calça jeans ao lado de um militar loiro de uniforme camuflado, ambos em pé diante de duas bandeiras americanas
Ex-apresentadora do SBT Lise Oliveira segue carreira militar nos EUA (Instagram/Reprodução)

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