Ex-apresentadora da Record detona entrevista com o agressor de Maria da Penha

A jornalista e apresentadora Adriana Araújo, que trabalhou na Record durante 15 anos, criticou a emissora pela entrevista de Roberto Cabrini com o ex-marido de Maria da Penha, condenado pela tentativa de assassinato da ex-companheira. “Quem tenta matar quer a morte, é um assassino potencial. Qual é o verdadeiro interesse jornalístico em dar voz a um sujeito desse perfil?”, questionou ela no Jornal da Band.

Em sua fala, a âncora descreveu a entrevista que seria exibida no Domingo Espetacular como sadismo, e questionou a violência imposta à vítima ao ver seu agressor ter a chance de vociferar mentiras livremente. “Que prazer sádico é esse de deixar um criminoso contar sua versão de um crime hediondo, violentando a vítima de novo, com a deturpação dos fatos?”, atestou ela, criticando a antiga emissora pela visibilidade dada ao agressor, preso depois da entrevista por descumprir as medidas determinadas pela justiça.

Marco Antônio Heredia Viveros tentou matar Maria da Penha duas vezes em 1984, quando ainda eram casados. Ele deu um tiro nas costas dela enquanto ela dormia, o que a deixou paraplégica e, meses depois, manteve-a em cárcere privado por 15 dias e tentou eletrocutá-la em uma banheira. A omissão da Justiça brasileira nesse caso gerou uma punição internacional para o Brasil e ensejou a criação da Lei Maria da Penha, que regulamenta a punição a casos de violência doméstica.

A Lei completou 30 anos na última sexta, 7, e a entrevista de Viveiros, que não foi ao ar por decisão judicial, era parte de uma reportagem sobre as três décadas da legislação. Ao comentar o caso, Adriana Araújo destacou a importância da ativista no combate à violência contra a mulher no Brasil. “Maria da Penha tem que ser honrada todos os dias no nosso país. Fez da dor, luta e vitória. Da coragem dela nasceu uma lei que protege todas nós, mulheres, contra a violência doméstica. Dar palco para o criminoso que tentou matá-la é banalizar a vida”, atestou a jornalista. .

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Entrevista levou Marco Antônio Heredia Viveros à prisão

No final de semana, o ex-marido de Maria da Penha concedeu uma entrevista a Record que violou uma das restrições estabelecidas na medida protetiva que a ex-mulher tem contra ele. A prisão foi solicitada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte e cumprida no domingo, 9, em Natal, cidade em que Viveros reside.

Desde 2024, ele foi proibido pela Justiça de comentar publicamente o caso, seja na televisão ou por meio de redes sociais. Nessa época, ele falou a alguns veículos dizendo que nunca agrediu a ex-esposa e que seria uma “vítima” de tudo o que aconteceu. Ele também participou de um documentário afirmando que Maria da Penha teria “inventado” as violências que sofreu.

Viveros tem hoje 80 anos e concedeu uma entrevista a Record usando argumentos desse mesmo teor. O material seria exibido na noite do domingo, 9. Além da prisão preventiva por descumprimento das restrições da medida protetiva, a Justiça também determinou que a emissora não exibisse a entrevista e retirasse do ar as chamadas publicadas nas redes, sob pena de uma multa diária de R$ 100 mil.

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