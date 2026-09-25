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Cultura

Ex-apresentadora da GloboNews desabafa sobre demissão e expõe bastidores da saída

Cecília Flesch deixou emissora em 2023 após 17 anos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 09h36 | Atualizado em 25 set 2026, 09h37
Mulher de cabelos castanhos e compridos, sorrindo, vestindo camisa branca, com brincos de argola prateados, em frente a um fundo azul vibrante com listras verticais
Ex-apresentadora da Globonews Cecília Flesch (Instagram/Reprodução)
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Ex-apresentadora da GloboNews desabafa sobre demissão e expõe bastidores da saída Priorizar nos meus resultados Google

A apresentadora Cecília Flesch voltou a falar sobre sua saída da GloboNews, onde trabalhou por 17 anos. A jornalista criticou a maneira como a demissão foi conduzida e afirmou que a emissora teria associado seu desligamento a declarações que havia feito sobre o canal.

Cecília deixou a GloboNews depois que repercutiram declarações feitas em uma entrevista, no qual chamou o canal de “um saco” e contou que ela e colegas usavam o apelido “RivoNews”, em referência ao medicamento para ansiedade Rivotril. Na avaliação da jornalista, porém, a empresa poderia ter conduzido sua saída de outra maneira. “Eles não precisavam ter tido a vontade de manchar a minha reputação e a minha história. Eu não merecia”, afirmou durante participação em um podcast.

Ela também disse acreditar que sua saída já vinha sendo planejada pela emissora. Segundo Cecília, ela havia começado a recusar plantões de fim de semana e seu salário havia aumentado, o que teria feito com que se tornasse um “ativo caro” para o canal. Na época, a Globo informou que o desligamento fazia parte de uma reformulação. “Eles queriam contratar outra pessoa. Eu estava falando ‘não’, meu salário aumentou, fazia só um jornal. Comecei a virar um ativo caro ali. Então, precisavam me demitir e me demitiram. Agora precisava ser do jeito que foi? Fizesse de uma forma mais honrosa e digna”, disse ela, que criou o próprio podcast após o episódio.

O episódio também repercutiu dentro da família. Cecília contou que a filha, Duda, ficou feliz quando ela foi demitida porque acreditava que a mãe havia sido maltratada pela emissora.“É que ela acha que me maltrataram. Ela ficou muito feliz quando eu fui demitida”, relatou a jornalista, acrescentando que a filha chega a criticar a mãe quando coloca o canal na televisão. Apesar de tudo, a jornalista afirmou que não cultiva ressentimento em relação ao canal. “Mamãe assiste, faz parte, não precisa ter raiva”, contou ter respondido à filha.

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Cecília também revelou ter saído da experiência decepcionada com algumas relações profissionais que mantinha na emissora. “Ainda tenho amigos [da Globonews], poucos. Achava que muita gente que era meu amigo, e não era. Jurei que tinha uma família e falei: ‘Ih, era só parente distante’”, afirmou.

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