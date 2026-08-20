Evaristo Costa brinca sobre produzir ‘conteúdo adulto’ e surpreende fãs

Ex-âncora do Jornal Hoje, da Globo, Evaristo Costa surpreendeu internautas nesta quarta-feira, 19, ao anunciar que irá começar a produzir um novo tipo de conteúdo para as redes sociais. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o jornalista afirmou que vai divulgar “conteúdo adulto” a partir das próximas semanas, o que chamou a atenção de seus seguidores.

Aos 49 anos, ele revelou que a decisão foi tomada por conta própria e que a família já estava ciente. “Vocês sabem que eu sou sempre muito transparente, prefiro que primeiro vocês saibam por mim e depois pelas páginas de fofoca”, começou.

“Dono da minha própria vida, sou dono das minhas escolhas, responsável por elas. Tenho conhecimento nesse assunto e eu decidi que eu vou começar a produzir conteúdo adulto”, disse antes de revelar a brincadeira por trás do anúncio. Evaristo ainda completou que já deu início às gravações dos primeiros materiais e que o projeto logo deve chegar ao público, mas a reviravolta do fim do vídeo quebrou expectativas.

Apesar de o termo “conteúdo adulto” ser geralmente associado a material sexual explícito, o jornalista resolveu brincar com a ambiguidade do conceito para falar sobre assuntos relacionados ao envelhecimento e questões de saúde após os 40 anos. “O tema vai ser dor nas costas, depois vista cansada, hipertensão, colesterol… e por aí vai. Aceito collab com médico geriatra, tá?”, debochou.

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Dores nas costas, vista cansada, hipertensão e colesterol também estão entre os temas a serem abordados pelo ex-apresentador, que irá falar sobre questões presentes na rotina de muitas pessoas conforme o avanço da idade. Segundo ele, a previsão é de que o primeiro episódio do novo projeto seja publicado na próxima semana.

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