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Cultura

‘Eu Sou o Rocky’ é aclamado em Toronto e já mira corrida pelo Oscar

Filme sobre a trajetória de Sylvester Stallone recebeu elogios, com destaque para a atuação de Anthony Ippolito

Por Pedro Godoy 14 set 2026, 20h42
Homem jovem, de perfil, com gorro preto e moletom cinza, ergue os braços com punhos cerrados e ataduras brancas, gritando em celebração. Ao fundo, céu nublado e silhueta de prédios
Cena do trailer de 'Eu Sou o Rocky' (Amazon MGM Studios/Reprodução)
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Eu Sou o Rocky, filme que conta a história real de como o ator Sylvester Stallone escreveu seu nome na história do cinema ao criar e também estrelar Rocky (1976), estreou no sábado, 12, no Festival de Toronto e foi recebido com muitos aplausos.

Alguns veículos especializados em cinema, como a Variety, já apontam o título como um possível indicado ao Oscar. A produção recebeu muitos aplausos após a exibição e pode ser uma das favoritas ao Prêmio do Público do festival. Outro ponto que vem ganhando cada vez mais destaque é o trabalho de Anthony Ippolito, que interpreta o jovem Stallone e vem sendo bastante elogiado, ganhando espaço na corrida por uma possível indicação ao Oscar de Melhor Ator.

Clayton Davis, da Variety, destacou Anthony Ippolito: “Nasce uma estrela com Anthony Ippolito em Eu Sou o Rocky. Uma das histórias de azarão mais genuínas de Hollywood se transforma em um triunfo, com a mesma magia e intensidade do filme de 1976. O melhor trabalho de Peter Farrelly como diretor. Forte candidato ao Prêmio do Público do Festival de Toronto (e ao Oscar).”

Steven Weintraub, editor-chefe do Collider, também considera o longa um forte candidato ao Prêmio do Público: “Eu simplesmente amei Eu Sou o Rocky. Já assisti a uns 20 e tantos filmes do Festival de Toronto por causa do Collider, e esse é o meu favorito até agora, e um dos meus favoritos de 2026. Todo o elenco está fantástico, mas a atuação de Anthony Ippolito como Sylvester Stallone é simplesmente inacreditável. Sério, é impressionante demais. Parabéns ao Peter Farrelly por arrasar atrás das câmeras e a toda a equipe. Eu ficaria surpreso se o filme não levasse o Prêmio do Público e não entrasse na disputa por prêmios no fim do ano.”

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A sinopse diz: “Após muitas dificuldades para ser escalado em algum projeto capaz de catapultar sua carreira, ele ouve o conselho de sua esposa Sasha e decide escrever os próprios roteiros. Inspirado por uma luta de Muhammad Ali na TV, Stallone escreve a trama que transformaria sua vida e conquista a atenção de produtores importantes. Só tem um detalhe: ele precisa convencê-los de que é a pessoa certa para dar vida ao lutador de boxe nas telas.”

O ator Anthony Ippolito (The Offer) é quem vai interpretar Stallone nas telonas. O longa terá Matt Dillon (Vidas Sem Rumo) como Frank Stallone Sr., AnnaSophia Robb (Ponte para Terabítia) como Sasha Czack, ex-esposa do cineasta, e Stephan James (Se a Rua Beale Falasse) como Carl Weathers, ator que interpreta Apollo Creed em Rocky.

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A direção é de Peter Farrelly, vencedor do Oscar por Green Book: O Guia (2018).

Eu Sou o Rocky estreia nos cinemas brasileiros em 19 de novembro.

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