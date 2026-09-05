Eu, Robô: na ausência de famosos, não-humano ‘domina’ VIP do Rock in Rio

Pode até parecer uma piada, mas o fato aconteceu na noite deste sábado, 5, na área VIP do Rock in Rio. Na ausência de celebridades no local, o robô se tornou o destaque e atraiu olhares de curiosos, além de flashes e selfies. O não-humano circulou pelo espaço para representar uma empresa de vigilância que faz monitoramento de terrenos sem a presença de profissionais. O robô interagiu com quem se aproximava, esticando a mão para cumprimentar e acenando em seguida. Muito mais simpático do que certos ex-BBBs.

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