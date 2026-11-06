Étienne Jarrier, maestro dos protestos de Paris, quer revolucionar os concertos

Aos 24 anos, Étienne Jarrier quer mudar a maneira como as pessoas enxergam a música clássica. Maestro francês e fundador do Orchestre du Nouveau Monde (Orquestra do Novo Mundo), ele chamou atenção em concertos promovidos em meio aos protestos nas ruas de Paris. Jarrier defende que uma apresentação de Beethoven pode acontecer tanto em uma tradicional sala de concertos quanto em uma praça pública, diante de manifestantes. Sua proposta é transformar a música erudita em uma experiência acessível, capaz de dialogar com diferentes gerações e questões contemporâneas.

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A relação de Jarrier com a música começou cedo. Durante dez anos, estudou clarinete em conservatórios, mas acabou desenvolvendo um caminho próprio na regência. Chegou a ficar distante da música por um tempo, quando fez faculdade de Literatura aos 18 anos, Mas, em 2020, uma experiência pessoal acabou dando origem ao projeto que mudaria sua trajetória. Após a morte do pai, ele reuniu cerca de 40 músicos para uma apresentação em sua homenagem. O encontro, inicialmente marcado pelo luto, revelou a possibilidade de construir algo maior a partir da música.

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O Orchestre du Nouveau Monde reúne músicos profissionais e amadores e aposta em apresentações que combinam compositores clássicos, trilhas sonoras de filmes e canções populares. No repertório, podem aparecer desde Beethoven até músicas de filmes como Star Wars, Os Vingadores e Jogos Vorazes. A escolha não é por acaso. Jarrier acredita que a música precisa conversar com o moderno e alcançar pessoas que normalmente não frequentariam um concerto. Por isso, a orquestra também ocupa espaços públicos e participa de mobilizações relacionadas a temas como igualdade, justiça social e preservação ambiental.