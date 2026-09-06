Esverdeados, Lázaro Ramos e Rafa Vitti protagonizam gafe no Rock in Rio

Lázaro Ramos e Rafa Vitti chegaram na área VIP do Rock in Rio para uma campanha publicitária de uma marca de cerveja. Vestidos em tom de verde dos pés a cabeça, a pedido do patrocinador, eles abriram latas de cerveja, posaram para fotos e… Não beberam nenhum gole. Os dois atores foram contratados a peso de ouro para estarem presentes no local como tantos outros famosos que só tem comparecido mediante cachê.

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