Estúdio do programa do Faustão tem princípio de incêndio e é evacuado

Na tarde desta quinta-feira, 7, o estúdio onde o programa do Faustão é gravado, na Band, teve um princípio de incêndio que fez com que os funcionários da equipe técnica precisassem evacuar o local. De acordo com comunicado oficial divulgado pela emissora, um ponto de faísca gerado por uma solda fez com que as cortinas pegassem fogo. A Brigada de Incêndios controlou a situação e ninguém se feriu.

O incidente aconteceu no dia em que não haviam gravações previstas para a atração comandada por Fausto Silva — que não estava presente no local. Apesar de o princípio de incêndio ter sido controlado, os trabalhos precisaram ser interrompidos. O cenário do programa sofreu perdas em decorrência do fogo. O estúdio fica localizado na região do Morumbi, zona sul de São Paulo.