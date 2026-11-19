Alec Baldwin pode ter sido indicado a um Oscar, mas para seu irmão Stephen, o ator não é o mais talentoso da família. Em entrevista podcast Still Here Hollywood, o caçula dos Baldwin afirmou que Alec é o mais famoso, mas não necessariamente o mais talentoso.

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“Ele não é o mais talentoso. Sou o único que participou de um filme vencedor de dois Oscars. Tenho que jogar isso na cara dele um pouquinho”, afirmou Stephen, que integrou o elenco de Os Suspeitos, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro em 1996. A família Baldwin é formada por quatro irmãos: Alec, o mais velho, com 68 anos; Daniel, com 66 anos; Billy, com 63 anos; e o mais novo, Stephen, com 60.