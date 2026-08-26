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Cultura

‘Estrelas da Casa’ amarga segunda posição no engajamento da TV Globo

Participação de Anitta ajudou a ampliar a repercussão do programa nas redes sociais

Por Giovanna Fraguito 26 ago 2026, 13h36
A apresentadora Ana Clara, do Estrela da Casa, reality musical da Globo
A apresentadora Ana Clara, do Estrela da Casa, reality musical da Globo  (Reprodução/TV Globo)
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‘Estrelas da Casa’ amarga segunda posição no engajamento da TV Globo Priorizar nos meus resultados Google

A estreia da nova temporada de Estrelas da Casa, reality show da TV Globo, e a participação de Anitta como conselheira impulsionaram a repercussão do programa nas redes sociais. A cantora chamou atenção pelos comentários diretos sobre os participantes e pelas críticas ao som e ao figurino do episódio exibido na noite de terça-feira, 25.

Levantamento amostral da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados revelou aumento de 2.732% no volume de citações em português ao programa nas redes X, Instagram e Facebook entre os dias 24 e 25 de agosto. No ranking dos Trending Topics do Brasil das últimas 24 horas, consultado às 9h desta quarta-feira, 26, #EstrelasDaCasa apareceu na 2ª posição e chegou à liderança ao longo do período. “Anitta” ocupou a 6ª colocação. No Google Trends Brasil, a busca por “estrelas da casa” ultrapassou 5 mil pesquisas nas últimas 24 horas.

O primeiro lugar ficou para o jogador Kaio Jorge, devido ao lance na partida entre Cruzeiro e Atlético-MG nesta terça-feira, 25. No início do jogo, o zagueiro Ruan, do Atlético-MG, foi deslocado por Kaio Jorge em uma disputa de bola aérea e aterrissou com a cabeça no gramado. Ele chegou a voltar para o campo, mas reclamou de dores aos 15 minutos e foi substituído. No intervalo, foi encaminhado de ambulância para um hospital de Belo Horizonte para realizar exames.

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