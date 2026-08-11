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Cultura

Estrelado por Anne Hathaway e Dakota Johnson, ‘Verity’ tem seu primeiro trailer divulgado

Produção chega aos cinemas em 1º de outubro deste ano

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 12h22 | Atualizado em 12 ago 2026, 12h15
Mulher de pele clara, cabelos escuros ondulados e batom vermelho, vestindo blazer vermelho e blusa vinho, olhando para frente com expressão séria. Ela usa brincos dourados e está em um ambiente interno com um vaso decorativo à direita
Anne Hathaway na adaptação de 'Verity' (Sony Pictures/Reprodução)
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Livro de ficção mais vendido do Brasil em 2025, conforme levantado pela lista de VEJA, o thriller de Colleen Hoover Verity reúne milhares de fãs ao redor do mundo. Em novembro de 2024, quando uma adaptação do suspense foi anunciada para os cinemas, a obra ganhou ainda mais leitores, se consagrando como um dos maiores sucessos da escritora americana. Quase dois anos depois, nesta terça-feira, 11, o primeiro trailer oficial do filme foi divulgado pela Amazon MGM Studios.

Com Anne Hathaway no papel principal da personagem que intitula o livro, o longa também será estrelado por Dakota Johnson e Josh Hartnett, que viverão Lowen Ashleigh e Jeremy Crawford, respectivamente. A produção tem data de estreia marcada para o dia 1º de outubro nos cinemas e conta com direção de Michael Showalter, que já trabalhou anteriormente com Hathaway na comédia romântica Uma Ideia de Você.

A trama acompanha a história de Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), uma escritora que está à beira de um colapso financeiro quando recebe uma oportunidade para trabalhar como ‘escritora fantasma’ da renomada autora Verity Crawford (Anne Hathaway), que ficou paralisada e impossibilitada de continuar seu livro após sofrer um misterioso acidente de carro.

Convidada pelo marido da celebridade, Jeremy Crawford (Josh Hartnett), Lowen se muda para a casa do casal temporariamente para se dedicar à escrita, até descobrir um manuscrito escondido que contém revelações sombrias sobre o passado da família e a verdade por trás da tragédia sofrida por Verity. A trama se desenrola conforme Lowen começa a criar uma teoria de que Verity talvez não esteja paralisada de verdade.

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