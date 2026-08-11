Estrelado por Anne Hathaway e Dakota Johnson, ‘Verity’ tem seu primeiro trailer divulgado

Livro de ficção mais vendido do Brasil em 2025, conforme levantado pela lista de VEJA, o thriller de Colleen Hoover Verity reúne milhares de fãs ao redor do mundo. Em novembro de 2024, quando uma adaptação do suspense foi anunciada para os cinemas, a obra ganhou ainda mais leitores, se consagrando como um dos maiores sucessos da escritora americana. Quase dois anos depois, nesta terça-feira, 11, o primeiro trailer oficial do filme foi divulgado pela Amazon MGM Studios.

Com Anne Hathaway no papel principal da personagem que intitula o livro, o longa também será estrelado por Dakota Johnson e Josh Hartnett, que viverão Lowen Ashleigh e Jeremy Crawford, respectivamente. A produção tem data de estreia marcada para o dia 1º de outubro nos cinemas e conta com direção de Michael Showalter, que já trabalhou anteriormente com Hathaway na comédia romântica Uma Ideia de Você.

A trama acompanha a história de Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), uma escritora que está à beira de um colapso financeiro quando recebe uma oportunidade para trabalhar como ‘escritora fantasma’ da renomada autora Verity Crawford (Anne Hathaway), que ficou paralisada e impossibilitada de continuar seu livro após sofrer um misterioso acidente de carro.

Convidada pelo marido da celebridade, Jeremy Crawford (Josh Hartnett), Lowen se muda para a casa do casal temporariamente para se dedicar à escrita, até descobrir um manuscrito escondido que contém revelações sombrias sobre o passado da família e a verdade por trás da tragédia sofrida por Verity. A trama se desenrola conforme Lowen começa a criar uma teoria de que Verity talvez não esteja paralisada de verdade.

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