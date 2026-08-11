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Cultura

Estrela do K-Pop, Jeongyeon anuncia saída de gravadora

Artista sul-coreana é a primeira integrante do TWICE a romper com gravadora original

Por Flávio Monteiro 11 ago 2026, 14h09
Mulher jovem de cabelos castanhos, franja e blusa preta com listras brancas na manga, sorri levemente enquanto ajeita o cabelo. Ela está em uma área externa com palmeiras, vegetação e uma estrada ao fundo, sob um céu nublado
Jeongyeon, do Twice (Reprodução/Instagram)
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A cantora Jeongyeon, uma das estrelas do grupo de K-Pop TWICE, anunciou sua saída da JYP Entertainment, empresa responsável pelo girl group de nove integrantes. A mudança gerou preocupação entre os fãs sobre uma possível saída da artista do grupo, mas a VARO Entertainment, sua nova agência, afirmou que a decisão não interfere na permanência dela no TWICE.

Jeongyeon decidiu não renovar o contrato com a JYP durante o período de renegociação dos vínculos das integrantes e assinou com a VARO, que também representa sua irmã mais velha, Gong Seung-yeon. Ela é a primeira integrante do TWICE a deixar a agência desde a formação do grupo.

“Depois de refletir bastante sobre como expressar meus sentimentos, compartilho esta carta com todos vocês. A JYP tem sido minha segunda casa desde a minha adolescência, um lugar onde passei tanto tempo e criei tantas memórias queridas. Agora, estou me preparando para iniciar um novo capítulo em um novo lugar”, escreveu a artista em um comunicado publicado no Instagram.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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