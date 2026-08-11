Estrela do K-Pop, Jeongyeon anuncia saída de gravadora

A cantora Jeongyeon, uma das estrelas do grupo de K-Pop TWICE, anunciou sua saída da JYP Entertainment, empresa responsável pelo girl group de nove integrantes. A mudança gerou preocupação entre os fãs sobre uma possível saída da artista do grupo, mas a VARO Entertainment, sua nova agência, afirmou que a decisão não interfere na permanência dela no TWICE.

Jeongyeon decidiu não renovar o contrato com a JYP durante o período de renegociação dos vínculos das integrantes e assinou com a VARO, que também representa sua irmã mais velha, Gong Seung-yeon. Ela é a primeira integrante do TWICE a deixar a agência desde a formação do grupo.

“Depois de refletir bastante sobre como expressar meus sentimentos, compartilho esta carta com todos vocês. A JYP tem sido minha segunda casa desde a minha adolescência, um lugar onde passei tanto tempo e criei tantas memórias queridas. Agora, estou me preparando para iniciar um novo capítulo em um novo lugar”, escreveu a artista em um comunicado publicado no Instagram.

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