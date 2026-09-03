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Cultura

Estrela do Disney Channel, Carla Jeffery morre aos 33 anos

Atriz participou da franquia ‘Zombies’ e da série ‘Curb Your Enthusiasm’

Por Lucas Almeida 3 set 2026, 15h04
Carla Jeffery
A atriz Carla Jeffery (@carlajjeffery/Instagram)
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A atriz Carla Jeffery, conhecida por estrelar a franquia de filmes Zombies, do Disney Channel, morreu aos 33 anos. O anúncio foi feito pela empresa que agenciava a carreira artista. A causa da morte não foi divulgada.

Natural do Texas, Carla Jeffery começou a carreira ainda na infância, no filme de comédia Garotas Formosas, lançado em 2006. Ela fez participações em séries como iCarly e em duas temporadas de Curb Your Enthusiasm, sucesso estrelado por Larry David.

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A norte-americana morreu na terça-feira, 1, mas o anúncio foi feito nesta quinta-feira, 3. “Por mais de 20 anos, tivemos o privilégio de vê-la crescer e se tornar uma mulher linda, vibrante e incrivelmente talentosa, cujo sorriso radiante iluminava qualquer ambiente”, diz o texto publicado pela equipe nas redes sociais. “Como Bree na franquia de sucesso da Disney, Zombies, Carla compartilhou sua alegria, humor e espírito brilhante com o público ao redor do mundo.”

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A atriz fez participações em diversas séries do Disney Channel, antes de conquistar o papel no filme Zombies, de 2018, como a líder de torcida e leal melhor amiga da personagem principal, Addison. Jeffery reprisou a personagem em Zombies 2, de 2020, em Zombies 3, de 2022, e na dublagem da série de animação Zombies: A Série Reanimada, de 2024.

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“Carla era mais do que uma cliente, ela era da família. Nossos corações estão com a família e os entes queridos de Carla neste momento devastador. Pedimos respeitosamente que sua privacidade seja respeitada enquanto eles lamentam esta perda inimaginável”, ainda diz o texto compartilhado pela equipe da atriz. “Descanse em paz, Carla. Sua luz jamais será esquecida.”

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O ator Milo Manheim, que estrelou Zombies ao lado de Carla, prestou homenagem nas redes sociais, descrevendo a atriz como “a pessoa mais doce, gentil e amorosa”. Ele compartilhou um vídeo de Carla dançando em uma cena da série iCarly, com uma mensagem: “Rezo para que você quisesse que isso voltasse à tona rapidinho. Eu te amo demais. Obrigada por espalhar tanta alegria”.

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