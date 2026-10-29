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Cultura

Estrela de The Paper e The White Lotus, Sabrina Impacciatore a VEJA: “Timing na comédia é universal”

Atriz italiana estrela spin-off de The Office na HBO Max

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 16h47
Duas mulheres em um escritório. Uma mulher de cabelos castanhos e blusa vermelha sorri, segurando o rosto da outra mulher, de cabelos pretos e blusa verde, que faz uma careta divertida.
Sabrina Impacciatore e Ramona Young em The Paper, da HBO Max  (Reprodução/HBO Max)
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Estrela de The Paper e The White Lotus, Sabrina Impacciatore a VEJA: “Timing na comédia é universal” Priorize VEJA no Google

Em 2022, a atriz italiana Sabrina Impacciatore chamou a atenção por sua participação ilustre na segunda temporada de The White Lotus, série de Mike White. Desde o ano passado, porém, a artista dá as caras na comédia do estilo mockumentary (documentário falso) The Paper, spin-off de The Office, que estreou recentemente sua segunda temporada. Em entrevista a VEJA, a artista falou sobre as produções, do que aprendeu com sua personagem, Esmeralda, a jornalista atrapalhada na trama protagonizada por Domhnall Gleeson como Ned Sampson.

The White Lotus e The Paper estão disponíveis na HBO Max

Confira a entrevista de Sabrina Impacciatore a VEJA:

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SUBALTERNOS - Equipe do hotel White Lotus: os pobres que limpam a bagunça -
SUBALTERNOS - Equipe do hotel White Lotus: os pobres que limpam a bagunça (Fabio Lovino/Warner Bros)

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TAGS:
HBO MAX
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