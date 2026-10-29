Estrela de The Paper e The White Lotus, Sabrina Impacciatore a VEJA: “Timing na comédia é universal”
Atriz italiana estrela spin-off de The Office na HBO Max
Em 2022, a atriz italiana Sabrina Impacciatore chamou a atenção por sua participação ilustre na segunda temporada de The White Lotus, série de Mike White. Desde o ano passado, porém, a artista dá as caras na comédia do estilo mockumentary (documentário falso) The Paper, spin-off de The Office, que estreou recentemente sua segunda temporada. Em entrevista a VEJA, a artista falou sobre as produções, do que aprendeu com sua personagem, Esmeralda, a jornalista atrapalhada na trama protagonizada por Domhnall Gleeson como Ned Sampson.
The White Lotus e The Paper estão disponíveis na HBO Max
Confira a entrevista de Sabrina Impacciatore a VEJA:
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