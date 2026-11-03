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Cultura

Estrela de Jogos Vorazes revela sonho que a faz recusar papéis com cenas de sexo e nudez

Atriz segue movimento de colegas como Amanda Seyfried, que também têm recusado papéis com cenas de sexo por desconforto

Por Ana Rita Fernandes 3 nov 2026, 14h56
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 (./Reprodução)
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Estrela de Jogos Vorazes revela sonho que a faz recusar papéis com cenas de sexo e nudez Priorize VEJA no Google

Mckenna Grace, que faz parte do elenco de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, novo filme da franquia que chega aos cinemas brasileiros em 20 de novembro, revelou que costuma recusar papéis que exigem nudez ou cenas que a sexualizem de forma muito explícita. Em entrevista à revista Cosmopolitan, durante a divulgação do longa, a atriz, que interpreta Maysilee Donner, explicou que essa decisão está relacionada à ambição de interpretar uma princesa da Disney nos cinemas no futuro.

“Por enquanto, definitivamente não faço cenas com nudez nem coisas muito sexualizadas. Respeito qualquer pessoa que consiga fazer isso, mas, para mim, é assustador. Não sei se isso vai mudar algum dia. Não é como se eu só interpretasse coisas inocentes — minha personagem literalmente é dilacerada pelo Ghostface em Pânico —, mas meu sonho é tentar ser uma princesa da Disney algum dia”, afirmou.

A declaração lembra a postura de Amy Adams, que deu vida à princesa Giselle em Encantada (2007). Anos depois, a atriz recusou participar de uma esquete de teor sexual no Saturday Night Live por receio de comprometer a imagem associada ao filme. Segundo Andy Samberg, que integraria o quadro, Adams considerou que a participação poderia ser prejudicial à relação com o público infantil que acompanhava a produção que protagonizara.

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Outra atriz que recentemente falou sobre o assunto foi Amanda Seyfried. Em setembro, durante o Festival Internacional de Cinema de Hamptons, ela revelou ter recusado um projeto por exigir cenas de sexo frequentes. “Não quero fazer isso. Não me sinto confortável. Não estou nessa fase agora”, declarou.

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