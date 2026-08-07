Estrela de ‘Heartstopper’, Kit Connor está cotado para virar herói na Marvel

Conhecido pelo sucesso da Netflix Heartstopper, o ator Kit Connor é cotado para se juntar ao próximo filme do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), segundo informações da revista americana Variety. O astro, de 22 anos, está em negociações para interpretar Scott Summers, o Ciclope, no reboot de X-Men, em parceria com a Disney e a Marvel.

Caso o acordo realmente seja fechado, Kit dará vida ao importante herói da franquia ao lado da atriz Samara Weaving, que foi anunciada recentemente como a vilã Emma Frost. A produção terá direção de Jake Schreier, cineasta por trás de Thunderbolts, lançado no ano passado.

Este será o primeiro filme solo dos X-Men desde que a Disney adquiriu a Fox, em 2019. Também proprietária da Marvel Studios, a empresa passou a explorar a adaptação dos personagens dos quadrinhos para o cinema ainda em 2024, com o sucesso de Deadpool & Wolverine, e posteriormente em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, lançado em 2025.

Recentemente, com o lançamento de Homem-Aranha: Um Novo Dia, a personagem Jean Grey também foi introduzida no MCU, com Sadie Sink no papel da mutante com poderes de telepatia e telecinese. Além dela, mutantes de filmes anteriores já foram confirmados em Vingadores: O Dia do Juízo Final, que chega aos cinemas em dezembro deste ano, com Ian McKellen, Patrick Stewart, Rebecca Romijn e James Marsden reprisando os papéis de Magneto, Professor X, Mística e Ciclope, respectivamente.

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