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Cultura

Estrela da Copa, Vózinha vira herói em propaganda do novo ‘Homem-Aranha’

Goleiro de Cabo Verde foi escalado para a divulgação do novo longa do herói aracnídeo

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 15h49 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h27
Homem negro de barba e cabelo crespo, vestindo camisa de futebol vermelha com estampa de teia de aranha e o símbolo do Homem-Aranha, em campo de futebol com prédios ao fundo
O herói Vózinha: goleiro foi escalado para a divulgação do novo filme do Homem-Aranha (Sony Pictures/Divulgação)
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Estrela de Cabo Verde da Copa do Mundo, o goleiro Vózinha virou herói em uma propaganda da Sony Pictures que convoca o público para assistir Homem-Aranha: Um Novo Dia, que acaba de chegar aos cinemas. “Milhares de pessoas me chamaram de herói, e serei sempre muito grato por isso. Mas o campeonato terminou, e mesmo levando todo esse carinho para sempre, hoje estou aqui para apresentar outro herói”, atesta o jogador no vídeo publicado no Youtube.

Vestindo a camisa do aracnídeo no campo do Bitim, em sua terra natal, o atleta descreve Peter Park como um homem que, assim como ele, acredita que qualquer pessoa pode ser um herói, e chama o público para assistir o longa. “Eu consigo defender chutes, mas não consigo defender vocês dos spoilers”, brinca o arqueiro, dizendo que as maiores surpresas do filme, assim como no futebol, acontecem quando menos se espera.

Recém contratado pelo Colo-Colo, do Chile, o jogador ainda atestou que, durante muito tempo, imaginou-se que os heróis são pessoas sem medo, mas que o verdadeiro heroísmo não está na coragem inabalável. “Ser um herói não é ter poderes, é proteger algo maior do que nós próprios”, atesta ele.

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