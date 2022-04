Estreia sofrível de ‘Animais Fantásticos 3’ ameaça magia de Harry Potter

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, terceiro filme da franquia, chegou aos cinemas brasileiros na última quinta-feira, 14. Ao redor do globo, o filme estreou nas telas sob uma incerteza que não é novidade: após uma série de declarações transfóbicas da criadora, J.K. Rowling nos últimos anos, seria a nostalgia do mundo dos bruxos ainda suficiente para continuar impulsionando histórias derivadas de Harry Potter? Segundo os números, o entusiamo do público já não é o mesmo. Seja pelo exercício do boicote ao qual muitos fãs aderiram, ou pelo simples desinteresse pelos rumos que o spin-off vem tomando, as bilheterias do longa-metragem não foram expressivas para um universo que já foi um dia tão lucrativo. No Brasil, o filme computou, no fim de semana, 916.580 espectadores e 19,27 milhões de reais. No acumulado, já são 1,07 milhão de pessoas e 22,22 milhões de reais. Lá fora, o longa somou 43 milhões de dólares nos Estados Unidos, se tornando o pior início de um filme derivado de Harry Potter – os antecessores, Animais Fantásticos e Onde Habitam (2016) e Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald (2018), fizeram, respectivamente 74 e 62 milhões. Globalmente, a sequência acumulou 193 milhões de dólares até o momento.

Nos cinemas nacionais, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore desbancou Sonic 2 – O Filme, que ficou na segunda posição de bilheteria, levando 495.620 pessoas às salas de cinema e rendendo 9,7 milhões de reais. No acumulado, já são 1,63 milhões de pessoas e 30,15 milhões de reais. Morbius, o filme-bomba da Marvel, por sua vez, caiu para a terceira posição no ranking, com 495.620 de público e 9,7 milhões de reais, totalizando 1,63 milhões de espectadores e 30,15 milhões de reais desde a estreia.

No ranking divulgado pela Comscore, a lista com os dez filmes mais vistos no Brasil no fim de semana fica completa, em sequência, com o nacional Medida Provisória; o arrasa-quarteirões Batman; o nacional voltado ao público infantil Detetives do Prédio Azul 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo; o aventuresco Cidade Perdida; o concorrente ao Oscar A Pior Pessoa do Mundo; a animação Os Caras Malvados; e o também nacional Alemão 2.