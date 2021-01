Estreia do novo 007 é adiada e puxa nova fila de atrasos no cinema

O novo filme do agente secreto James Bond, 007 – Sem Tempo Para Morrer, foi adiado mais uma vez em razão da pandemia de coronavírus. Agora, o longa deve chegar aos cinemas americanos somente no dia 8 de outubro, e não mais em 2 de abril, como estava previsto. Um dos filmes mais aguardados de 2020, o 25º capítulo da franquia de James Bond foi o primeiro blockbuster de Hollywood a ser vítima da crise do coronavírus: sua estreia original, em abril daquele ano, foi empurrada, inicialmente, para novembro. Sem melhoras na pandemia, o longa foi novamente adiado, então para abril de 2021.

Com um orçamento que gira em torno dos 200 milhões de dólares, o último filme com Daniel Craig na pele de Bond exige bilheterias graúdas para lucrar, um feito difícil de se alcançar com os cinemas fechados em grande parte do mundo — em especial nos Estados Unidos, acostumado a bilheterias bilionárias. A exemplo disso, o filme americano que mais arrecadou em 2020 foi a comédia Bad Boys para Sempre, com 426,5 milhões de dólares em bilheteria, valor ínfimo para o mercado — e isso porque o longa deu a sorte de chegar às telonas no início do ano, em janeiro, antes de a pandemia estourar no mundo.

Mas o novo filme de 007 não é o único a depender de rendas milionárias para viabilizar sua estreia. Assim como em 2020, o longa puxa uma nova fila de adiamentos na indústria cinematográfica, que terá de ter paciência para voltar aos tempos das vacas gordas. Minutos depois do adiamento de Sem Tempo Para Morrer, na noite da quinta-feira, 21, a Sony anunciou que também empurrará suas estreias para o próximo semestre. Com isso, o live action de Cinderela, com a cantora cubana Camila Cabello na pele da princesa, passa de 5 de fevereiro para 16 de julho; Pedro Coelho 2: O Fugitivo vai de 3 de abril para 11 de junho; e o aguardado Ghostbusters: Mais Além, que estrearia em 11 junho, chega ao público cinco meses depois, em 11 de novembro.

Já para 2022 fica a adaptação do jogo de videogame Uncharted, com Tom Holland. Previsto para julho, o filme foi jogado para fim da fila e deve estrear somente em fevereiro do próximo ano. Outro que também só verá a luz do dia em 2022 é Morbius, filme derivado do universo de Homem-Aranha que estrearia em 8 de outubro — nova data de Sem Tempo Para Morrer. Para não bater de frente com 007, o longa de Jared Leto foi transferido para janeiro de 2022.

Para o primeiro semestre de 2021, restam ainda o prequel King´s Man: A Origem, marcado para fevereiro, a sequência de terror Um Lugar Silencioso 2, agendado para 24 de abril, e blockbusters aguardados como Viúva Negra, no dia em 7 de maio, e Velozes e Furiosos 9, também em maio — resta saber até quando eles resistem.