A reação de Ana Castela ao perder o Grammy Latino

Ana Castela não escondeu o nervosismo ao perder na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja no Grammy Latino 2026. O prêmio ficou com Lauana Prado, pelo projeto Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe), na cerimônia que aconteceu na quinta-feira, 12, em Las Vegas, nos Estados Unidos. “É, minha gente, não foi dessa vez! Mas graças a Deus meu coração vai voltar ao normal”, afirmou Ana nos Stories do Instagram. “Estou muito feliz de ter sido indicada. Meu Jesus, estou passando mal! Agora vou voltar à minha vida normal”, disse a cantora, que concorria com o disco Fire Arena.

A sertaneja já tinha avisado que não iria à premiação. Logo depois de receber a indicação, ela explicou a ausência: “É meu terceiro ano seguido no Grammy Latino. Em 2024 eu ganhei, em 2025 estava concorrendo, mas não foi meu, e em 2026 estou concorrendo de novo. Mas não vou conseguir estar lá porque acabei de voltar dos Estados Unidos e tenho muita coisa para resolver em casa”.

Na mesma ocasião, comemorou a trajetória: “Estou muito orgulhosa de mim, porque estou vendo o resultado do meu trabalho e onde a minha música está me levando”. Em 2024, Ana venceu na categoria com Boiadeira Internacional (Ao Vivo). Em 2025, foi indicada com Let’s Go Rodeo.

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