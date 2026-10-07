Estilista renomado é acusado de romper acordo com joalheiro no Met Gala

Um joalheiro de Nova York está acusando o estilista LaQuan Smith, famoso por vestir nomes como Beyoncé, Lady Gaga e Rihanna, de romper um acordo para exibir suas joias no Met Gala de 2025. Informações divulgadas pelo The Independent apontam que Julian Polak, da Maison Spoiled, moveu uma ação judicial contra Smith, alegando quebra de contrato.

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Polak afirma que foi procurado pelo estilista para fechar uma proposta de patrocínio para o evento, que previa três convidados usando joias da marca no tapete vermelho, além de ações em eventos e redes sociais. O joalheiro desembolsou US$ 37.500 em taxa de patrocínio, além de outros valores para modificar e preparar peças sob medida para o evento.

No entanto, tudo foi cancelado três dias antes do Met Gala, quando a equipe de Smith informou que apenas uma das três estrelas – que não são citadas no documento judicial, mas o Independent aponta serem Helle Berry, Babyface Edmonds e Ciara – usaria Maison Spoiled, e que as outras haviam fechado acordos com concorrentes. Polak afirma que, ao final de tudo, nenhuma de suas joias apareceu no tapete vermelho ou na cobertura do evento.

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Os advogados do joalheiro pedem o reembolso dos US$ 37.500 pagos no momento da assinatura do contrato, além de ao menos US$ 100 mil pelas peças personalizadas e US$ 7 mil em honorários de relações públicas.