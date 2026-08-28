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Cultura

Estátua furtada de Dona Ivone Lara é encontrada em lugar inusitado

Cantora morreu em 2018

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 11h13 | Atualizado em 28 ago 2026, 11h31
Dona Ivone Lara durante o prêmio da música brasileira em 2010 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro
Dona Ivone Lara durante o prêmio da música brasileira em 2010 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro  (Buda Mendes/Latin Content/Getty Images)
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Estátua furtada de Dona Ivone Lara é encontrada em lugar inusitado Priorizar nos meus resultados Google

A estátua em homenagem a Dona Ivone Lara (1921-2018), furtada há meses do bosque que leva o nome da sambista, no Engenho de Dentro, foi encontrada em um estacionamento no Méier, na Zona Norte do Rio. A peça foi localizada na terça-feira, 25, durante uma vistoria realizada pela Gerência Executiva Local (GEL) do Méier em conjunto com equipes da Águas do Rio e da Rio Águas, na Rua Baronesa de Uruguaiana. Até o momento, não há informações sobre como a escultura foi parar no local.

Após ser recuperada, a estátua foi devolvida ao Instituto Municipal Nise da Silveira, responsável pelo espaço onde ficava exposta. A diretora da instituição, Erika Pontes, comemorou a recuperação e afirmou que a peça será recolocada no Bosque Dona Ivone Lara em breve. “Conseguimos. Estamos com ela de volta para ficar ao lado da doutora Nise da Silveira”, disse Erika em vídeo divulgado pela GEL do Méier.

Dona Ivone Lara morreu em 2018 e entrou para a história como uma das maiores compositoras do samba brasileiro. Além da carreira artística, teve uma trajetória ligada à saúde pública e trabalhou no antigo Instituto de Psiquiatria do Engenho de Dentro, atual Instituto Municipal Nise da Silveira.

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Duas mulheres sorridentes, uma de blusa estampada e outra de colete azul, posam ao lado de uma estátua de mulher negra sentada em um banco, vestindo um vestido amarelo e segurando um objeto. A mulher de blusa estampada toca a cabeça da estátua, enquanto a de colete azul gesticula. O cenário é uma calçada arborizada com carros ao fundo
Diretora do Instituto Nise da Silveira, Erika Pontes, e Thereza aparecem ao lado da estátua de Dona Ivone Lara, recuperada meses após ser furtada do Bosque Dona Ivone Lara, no Rio (Instagram/Reprodução)
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TAGS:
Gente
Rio de Janeiro
Samba
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