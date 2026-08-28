Estátua furtada de Dona Ivone Lara é encontrada em lugar inusitado
Cantora morreu em 2018
A estátua em homenagem a Dona Ivone Lara (1921-2018), furtada há meses do bosque que leva o nome da sambista, no Engenho de Dentro, foi encontrada em um estacionamento no Méier, na Zona Norte do Rio. A peça foi localizada na terça-feira, 25, durante uma vistoria realizada pela Gerência Executiva Local (GEL) do Méier em conjunto com equipes da Águas do Rio e da Rio Águas, na Rua Baronesa de Uruguaiana. Até o momento, não há informações sobre como a escultura foi parar no local.
Após ser recuperada, a estátua foi devolvida ao Instituto Municipal Nise da Silveira, responsável pelo espaço onde ficava exposta. A diretora da instituição, Erika Pontes, comemorou a recuperação e afirmou que a peça será recolocada no Bosque Dona Ivone Lara em breve. “Conseguimos. Estamos com ela de volta para ficar ao lado da doutora Nise da Silveira”, disse Erika em vídeo divulgado pela GEL do Méier.
Dona Ivone Lara morreu em 2018 e entrou para a história como uma das maiores compositoras do samba brasileiro. Além da carreira artística, teve uma trajetória ligada à saúde pública e trabalhou no antigo Instituto de Psiquiatria do Engenho de Dentro, atual Instituto Municipal Nise da Silveira.
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