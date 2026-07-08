Estátua de personagem da Turma da Mônica tem a cabeça arrancada em SP

Uma estátua da personagem Milena, a primeira protagonista negra da Turma da Mônica, teve a cabeça arrancada em São Paulo. A escultura estava exposta como parte das comemorações aos 90 anos de Mauricio de Sousa, e o responsável pelo ato não foi identificado.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Economia, o vandalismo foi identificado durante um patrulhamento pela região de Perus, zona noroeste da capital paulista, onde a escultura estava instalada. O Instituto Mauricio de Sousa foi alertado, e recolheu o objeto para ser restaurado e reinstalado posteriormente.

Criador da turma da Mônica, Mauricio de Sousa completou 90 anos no dia 27 de outubro. Como parte das celebrações, a prefeitura de São Paulo espalhou 90 estátuas de seus personagens por toda a capital paulista. Além das esculturas, a iniciativa também conta com desfiles temático, exposição, oficinas de leitura e distribuição gratuita de gibis.

Continua após a publicidade