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Cultura

Estátua de personagem da Turma da Mônica tem a cabeça arrancada em SP

Milena é a primeira protagonista negra do universo de Mauricio de Sousa

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 09h31 | Atualizado em 8 jul 2026, 09h40
Estátua dourada do personagem Cascão, da Turma da Mônica, decapitada. A cabeça está no chão ao lado do corpo, que permanece sobre a base. Ao fundo, um carro preto da Prefeitura de São Paulo
A estátua: Milena é a primeira protagonista negra do universo de Mauricio de Souza (GCM/Divulgação)
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Estátua de personagem da Turma da Mônica tem a cabeça arrancada em SP Priorizar nos meus resultados Google

Uma estátua da personagem Milena, a primeira protagonista negra da Turma da Mônica, teve a cabeça arrancada em São Paulo. A escultura estava exposta como parte das comemorações aos 90 anos de Mauricio de Sousa, e o responsável pelo ato não foi identificado.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Economia, o vandalismo foi identificado durante um patrulhamento pela região de Perus, zona noroeste da capital paulista, onde a escultura estava instalada. O Instituto Mauricio de Sousa foi alertado, e recolheu o objeto para ser restaurado e reinstalado posteriormente.

Estátua dourada do personagem Cascão, da Turma da Mônica, decapitada. A cabeça está no chão ao lado do corpo, que permanece sobre a base. Ao fundo, um carro preto da Prefeitura de São Paulo
A estátua vandalizado: Milena é a primeira protagonista negra do universo de Mauricio de Souza (GCM/Divulgação)

Criador da turma da Mônica, Mauricio de Sousa completou 90 anos no dia 27 de outubro. Como parte das celebrações, a prefeitura de São Paulo espalhou 90 estátuas de seus personagens por toda a capital paulista. Além das esculturas, a iniciativa também conta com desfiles temático, exposição, oficinas de leitura e distribuição gratuita de gibis.

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